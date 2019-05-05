Поврежденную "желтыми жилетами" Триумфальную арку восстановят до восьмого мая

На восстановление поврежденных статуй уже потратили 1,2 миллиона евро

Фото: Pixabay

Триумфальную арку в Париже полностью восстановят к празднованию Дня победы в Европе восьмого мая. Ее повредили во время протестов "желтых жилетов" в прошлом году, сообщает The Local.

"Монумент, в котором находится могила Неизвестного Солдата, был поврежден во время антиправительственных демонстраций в декабре", – говорится в сообщении.

Министр культуры Франции Франк Ристер заявил, что 1,2 миллиона евро уже потратили на восстановление поврежденных статуй.

Кроме граффити на стенах и сломанного оборудования, после протестов остались разбитыми произведения искусства, в том числе копия знаменитой скульптуры "Марсельеза".

"Реставрацию было сделано всего за несколько месяцев, что очень быстро", – сказал Ристер.

Также он сказал, что все будет готово к среде, когда состоится празднование 74-й годовщины капитуляции нацистской Германии перед союзниками.

Напомним, что Триумфальная арка, которую возвели в 1836 году, стала одним из эпицентров столкновений во время протестов против повышения цен на топливо. Протестующие исписали стены монумента разнообразными фразами вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф". Также демонстранты повредили декоративную отделку монумента и статуи.

Также мы писали, что по предварительным оценкам, ущерб от акций протеста движения "желтые жилеты", которые прошли в Париже 1 декабря, составил свыше 3 млн евро.

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