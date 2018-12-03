В Париже подсчитали ущерб от протестов "желтых жилетов"

По данным парижской мэрии, сумма ущерба к настоящему моменту составила от 3 до 4 млн евро"

Ущерб от акций протеста движения "желтые жилеты", которые прошли в Париже 1 декабря, составил, по предварительным оценкам, свыше 3 млн евро. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на данные мэрии французской столицы.

"Сумма ущерба к настоящему моменту составила от 3 до 4 млн евро", - приводит телеканал слова представителя мэрии.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что манифестации оказали серьезное влияние на экономику Франции.

Как сообщалось, около 140 участников демонстраций против роста цен на бензин и повышения налогов, которые охватили в прошлом месяце Париж, предстали перед судом 3 декабря. Кроме того, задержание еще 111 протестующих продлили, а в отношении 81 человека судебные разбирательства были прекращены.

Всего, как сообщили в прокуратуре Парижа, в ходе протестов "желтых жилетов" были задержаны 378 человек, включая 33 несовершеннолетних.

Напомним, что на прошедших выходных полиция во французской столице разогнала протестующих против повышения цены на топливо при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.

Также мы писали, что во время топливных протестов демонстранты серьезно повредили символ Франции – Триумфальную арку, исписав стены монумента разнообразными фразами вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф".

Как уже сообщалось, протесты не обошлись без жертв – с 17 ноября, когда они начались, погибли уже три человека. Кроме того, около 57 человек пострадали городе Тулуза 1 декабря. Среди пострадавших в ходе протестов против повышения цен на топливо 48 полицейских.