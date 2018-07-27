Пожар в Греции: число жертв выросло до 87

Сегодня, 15:58

Многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа

Фото: AFP
Фото: AFP

Количество погибших в результате пожара в Восточной Аттике в Греции достигло 87 человек, сообщает greekreporter.com.

Немногим ранее главный судмедэксперт страны Никос Каракукис сообщил, что его ведомство провело вскрытие 86 тел. Позже стало известно, что в больнице Афин скончалась еще одна жертва пожара.

Портал сообщает, что многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа. Как ожидается, что идентификация тел продлится несколько дней. Помогают своим греческим коллегам и судебные эксперты из Германии.

Тем временем спасатели продолжают обыскивать выжженную территорию, а береговая охрана и дайверы-добровольцы обыскивают прибрежную полосу.

Ранее сообщалось, что количество жертв пожаров в Греции достигло 76 человек.

Напомним, что власти Греции подозревают, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.

Кроме того, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.
пожар

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Лесные пожары в Греции: количество погибших возросло до 79 человек

25 Июля, 12:20

По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения

Евросоюз

Фото: AFP

Греция в огне: число жертв достигло 60

24 Июля, 14:02

Местные власти обновили информацию о погибших в результате пожаров, охвативших греческий регион Аттика
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Украинцы в Греции попросили у консула помощи из-за лесных пожаров

24 Июля, 18:55

Граждане Украины попросили помочь им переехать

Евросоюз

Фото: AFP

Лесные пожары в Греции: количество погибших возросло до 74

24 Июля, 18:27

В стране объявлен трехдневный траур
Загрузка...