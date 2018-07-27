Пожар в Греции: число жертв выросло до 87
Многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа
Количество погибших в результате пожара в Восточной Аттике в Греции достигло 87 человек, сообщает greekreporter.com.
Немногим ранее главный судмедэксперт страны Никос Каракукис сообщил, что его ведомство провело вскрытие 86 тел. Позже стало известно, что в больнице Афин скончалась еще одна жертва пожара.
Портал сообщает, что многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа. Как ожидается, что идентификация тел продлится несколько дней. Помогают своим греческим коллегам и судебные эксперты из Германии.
Тем временем спасатели продолжают обыскивать выжженную территорию, а береговая охрана и дайверы-добровольцы обыскивают прибрежную полосу.
Ранее сообщалось, что количество жертв пожаров в Греции достигло 76 человек.
Напомним, что власти Греции подозревают, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.
Кроме того, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.