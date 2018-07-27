Пожар в Греции: число жертв выросло до 87

Многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа

Количество погибших в результате пожара в Восточной Аттике в Греции достигло 87 человек, сообщает greekreporter.com.

Немногим ранее главный судмедэксперт страны Никос Каракукис сообщил, что его ведомство провело вскрытие 86 тел. Позже стало известно, что в больнице Афин скончалась еще одна жертва пожара.

Портал сообщает, что многие погибшие так сильно обгорели, что их невозможно опознать без ДНК-анализа. Как ожидается, что идентификация тел продлится несколько дней. Помогают своим греческим коллегам и судебные эксперты из Германии.

Тем временем спасатели продолжают обыскивать выжженную территорию, а береговая охрана и дайверы-добровольцы обыскивают прибрежную полосу.

Ранее сообщалось, что количество жертв пожаров в Греции достигло 76 человек.

Напомним, что власти Греции подозревают, что причиной масштабных лесных пожаров в пригороде Афин могут быть умышленные действия.

Кроме того, премьер-министр Алексис Ципрас объявил трехдневный общенациональный траур по погибшим.