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Пожар в Нотр-Даме: в МВД сделали заявление о жертвах

Сегодня, 22:27

Французским правоохранителям не поступала информация о погибших или пострадавших в результате пожара

Несмотря на масштабность пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери, пока что о жертвах информации нет.

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Ссылаясь на французское министерство внутренних дел, местные СМИ пишут, на данном этапе информации о пострадавших или погибших не поступало.


Видео: Reuters

Напомним, что пожар начался на верхних уровнях готического собора около 18:50 (19:50 по Киеву). Возгорание может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.

На данный момент вокруг собора установлен периметр безопасности, дежурят спасательные службы. Многочисленные пожарные расчеты борются с огнем.

Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция, однако информация о пострадавших пока не поступала.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр страны Эдуар Филипп прибыли на место ЧП.

"Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как эта часть нас горит", – написал ранее глава государства в своем Twitter.

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Тег Франция, пожар, Париж, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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