Пожар в Соборе Парижской Богоматери: онлайн-трансляция
Французский телеканал France 24 запустил прямое включение с места пожара
Трагедия в Париже, где вечером 15 апреля произошел пожар в одном из символов города и всей Франции – Соборе Парижской Богоматери, или Нотр-Дом де Пари – приковала зрителей к телевизионным экранам по всей планете.
В связи с этим французский телеканал France 24 запустил прямую трансляцию с места пожара:
Глава государства Эммануэль Макрон отправится в ближайшее время к месту пожара.
"Собор Парижской Богоматери в огне. Вся нация переживает. Как все наши соотечественники, я испытываю чувство большой грусти, когда вижу, как эта часть нас горит", – написал он в своем Twitter.
Напомним, что около 18:50 (19:50 по Киеву) на верхних уровнях готического собора начался пожар. Возгорание может быть связано с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами.
На данный момент вокруг собора установлен периметр безопасности, дежурят спасательные службы. Многочисленные пожарные расчеты борются с огнем.
Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.
В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция, однако информация о пострадавших пока не поступала.
Как мы уже писали, сейчас пламя охватило новые уровни здания и приближается к его смотровой площадке.
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