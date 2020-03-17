Правительство Польши на карантине: у министра нашли коронавирус

29-летний Михал Вось заразился от другого чиновника, у которого подтвердили вирус

В Польше, где из-за пандемии коронавирусазакрыли границы для иностранцев, Кабинет министров перешел на работу в режиме карантина.

Как сообщил 17 марта глава канцелярии премьера-министра Польши Михал Дворчик, соответствующее решение было принято после того, как у 29-летнего министра окружающей среды Михала Вося обнаружили коронавирус SARS-CoV-2.

Вось сам обратился к медикам с просьбой сдать тест, поскольку инфекцию нашли у чиновника, с которым он контактировал.

Реклама

Представитель правительства Петр Мюллер отметил, что после получения позитивного результата анализов были предприняты необходимые меры в соответствии с процедурами, "определенными главным санитарным инспектором".

В тренде Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 150 тысяч

Последнее совместное заседание Кабмина Польши состоялось 16 марта. Потом все члены правительства, которые вступали в контакт с зараженным министром, сдали анализы на коронавирус – результаты будут известны до конца 17 марта.

Согласно последним данным, в Польше зафиксировано 205 заразившихся, включая двух украинцев. Пятеро случаев инфицирования привели к смертельному исходу.

А ранее проживающий в польском Легнице гражданин Украины Роман Сергиенко рассказал сайту "Сегодня", какие меры власти Польши принимают на фоне угрозы распространения эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама