Лондон передал Брюсселю документы по Brexit

Сегодня и завтра между Великобританией и ЕС будут проходить технические консультации

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Евросоюз получил от властей Великобритании документы, которые, предположительно, содержат предложения Лондона по соглашению об условиях выхода королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Я могу подтвердить, что мы получили документы от Великобритании и будем изучать их. Сегодня и завтра у нас пройдут технические дискуссии", - сказала она.

Напомним, после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Люксембурге в Европейской комиссии заявили, что от Лондона не поступили необходимые предложения по Brexit.

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Как сообщает Sky News, Борис Джонсон заявил Жан-Клоду Юнкеру, что не намерен просить об отсрочке Brexit. Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе.

Ранее Джонсон заявил о "колоссальном прогрессе" на переговорах с ЕС по соглашению о Brexit. Глава британского правительства по-прежнему нацелен на то, чтобы вывести свою страну из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

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