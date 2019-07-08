Председатель ПАСЕ заявила, что восстановление России в полномочиях не дает ей карт-бланш

Она подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) позволит работать с ней над проблемными вопросами и не говорит о том, что РФ получает карт-бланш, заявила в воскресенье председатель ПАСЕ Лилиан-Мари Паскье.

"Теперь мы снова можем работать с российскими коллегами, в том числе по тем досье, по которым есть проблемы. Ратификация полномочий российской делегации не означает, что мы даем ей карт-бланш", – заявила она в ходе выступления на сессии в ПА ОБСЕ.

В частности, среди таких тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе.

Она подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога, в том числе по политическим вопросам. В 2014 году в ПАСЕ "четко и ясно" выразили позицию по "Крыму и востоку Украины", и эта позиция с тех пор не изменилась, отметила Паскье.

"Мы продолжаем защищать принципы, закрепленные в международном праве, которым мы привержены", – сказала она.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии еще 6 делегаций (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии), которые также будут обращаться в свои парламенты, к своим министерств иностранных дел, к главам государств для проведения консультаций по поводу того, что дальше делать в этой ситуации.

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