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Преемник Туска приступит к своим обязанностям 1 декабря

2 июля, 22:59

Европейский Совет избрал Шарля Мишеля новым президентом Европейского Совета

Фото: AFP

Лидеры государств и правительств стран – членов Европейского Союза на саммите ЕС согласовали кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля следующим президентом Европейского Совета, 1 декабря 2019 года он должен сменить на этом посту Дональда Туска.

Об этом говорится в опубликованных на сайте Евросовета заключениях по итогам заседания Европейского Совета, которое состоялось 30 июня – 2 июля.

"Европейский Совет избрал Шарля Мишеля новым президентом Европейского Совета на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года. Он поручил генеральному секретарю Совета помогать избранному президенту Европейского Совета в переходный период", – говорится в сообщении.

Также Европейский Совет приветствовал решение лидеров государств и правительств стран – членов ЕС назначить Шарля Мишеля президентом Евросаммита на период с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2022 года.

Как сообщалось, лидеры 28 стран - членов Евросоюза – на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. 

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.

Также стало известно, что Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

Напомним, саммит открылся в воскресенье, 30 июня, и с короткой паузой длился всю ночь на понедельник. Но лидеры не смогли найти компромиссных претендентов и Туск приостановил саммит до вторника.

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Тег ЕС, мишель, Европейский Совет, саммит ес

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