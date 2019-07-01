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Главы стран-членов Евросоюза рассказали, почему саммит ЕС приостановили

1 июля, 15:49

Саммит продолжится второго июля в 11:00 по местному времени

Фото: AFP

Лидеры государств-членов ЕС назвали свои версии провала первого дня саммита в Брюсселе, где должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что причина провала в плохой подготовки процесса назначения на ведущие посты в Евросоюзе.

"Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами. Процесс назначения был плохо подготовлен. Намерение избирать глав списков лидирующих на евровыборах партий внесло неопределенность и двусмысленность, так как привело к различным интерпретациям этого принципа", — сказал он.

"Ясно, что провал отчасти был связан и с личными амбициями ряда политиков, амбициями, которым, по моему мнению, не должно быть места на таких переговорах. Эти лидеры оказались пленниками (своих, – ред.) политических интересов и политических обязательств. Эту проблему следует урегулировать к завтрашнему дню, и уверен, что мы добьемся успеха", — отметил Макрон.

В то же время канцлер Австрии Бригитте Бирляйн заявила, что страны Европейского союза не смогли прийти к единому мнению из-за разногласий по вопросам географической и гендерной сбалансированности. 

"Мы не смогли добиться единства, в частности по вопросам, которые очень важны для меня и всех остальных: географическая сбалансированность, гендерная сбалансированность, соблюдение принципа большинства и учет результатов выборов в Европейский парламент", — сказала Бирляйн журналистам.

А премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что до компромисса по главному вопросу, по определению ключевых постов сообщества, на данный момент далеко.

"Мы не спали около 40 часов, разговоры по кандидатурам продолжаются, решений никаких нет, ищем компромиссы, — сказал Борисов. — Кандидатам на высшие посты необходимо набирать большинство в новом Европарламенте. На данный момент считаем, что Франс Тиммерманс должен стать главой Еврокомиссии, а Манфред Вебер — главой Европарламента. Полагают, что эта комбинация набрала бы парламентское большинство, но есть и иные мнения, поэтому переговоры продолжаться во вторник".

После продолжавшейся всю ночь дискуссии глава Евросовета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС. Он однако объявил, что лидеры Евросоюза возобновят дискуссию во вторник в 11:00 утра по местному времени, чтобы попытаться достичь договоренности до объявленного голосования на сессии Европарламента нового созыва в Страсбурге по кандидатуре нового председателя.

Кстати, ранее СМИ назвали вероятного главу Еврокомиссии. Об этом заявили европейские дипломаты и чиновники за несколько часов до встречи лидеров ЕС. В воскресенье глава Евросовета Дональд Туск провел консультации с представителями ведущих фракций Европарламента. На встрече он заявил, что предложит пост президента Еврокомиссии политическому блоку социал-демократов.

Также читайте, как повлияет на Украину перестановка сил в ЕС.


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Тег переговоры, ЕС, саммит, провал, Дональд Туск, Макрон

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