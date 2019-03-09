Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Премьер Италии сообщил, что Рим работает над отменой санкций против РФ

Сегодня, 02:44

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью

Фото: Getty Images
Премьер Италии сообщил, что Рим работает над отменой санкций против РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/30e/d24/5c830ed24b3c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/30e/d24/5c830ed24b3c6.jpg Евросоюз Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что правительство в Риме работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России.

Об этом он заявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, передает Reuters.

Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.

По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.

Также мы писали о том, что Италия заблокировала внесение крымского "депутата" в санкционный список ЕС.

Между тем, недавно и президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Италия, премьер, отмена, санкции, санкции против России , Конте

Вы сейчас просматриваете новость " Премьер Италии сообщил, что Рим работает над отменой санкций против РФ". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент США и премьер Чехии высказались за сохранение санкций против РФ из-за Украины

Вчера, 00:18

Андрей Бабиш стал первым с 2011 года чешским премьером, получившим приглашение в Белый дом

Климкин о санкциях ЕС против России: "Хотелось бы большего"

6 марта, 16:04

Евросоюз готов расширить наказание против россиян за агрессию в Керченском проливе

Гройсман и замгоссекретаря США обсудили санкции против России

6 марта, 15:48

Американский чиновник продолжает встречи в Киеве с военными и руководством страны

Евросоюз расширит "азовские санкции" против России: Порошенко отреагировал

6 марта, 13:26

Представители ЕС предложили включить в санкционные списки новых людей в оккупированном Крыму и в ОРДЛО

В ГПУ прокомментировали отмену Евросоюзом санкций против Клюева

5 марта, 16:05

В ЕС продлили санкции против 12 человек из прошлой власти, но экс-главу АП "пожалели"

Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины

4 марта, 21:53

Власти США с марта 2014 года вводят санкции в отношении России в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Зодиакальные пары, которые ничто не сможет разлучить

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Журналисты установили крупнейших «спонсоров» «Батькивщины»

Настоящий христианин Добкин набросился на украинку
Загрузка...

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

Вчера, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

7 марта, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

6 марта, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

6 марта, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги