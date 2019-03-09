Премьер Италии сообщил, что Рим работает над отменой санкций против РФ
Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте утверждает, что правительство в Риме работает над тем, чтобы отменить действие международных санкций против России.
Об этом он заявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, передает Reuters.
Конте подчеркнул, что антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, не должны быть самоцелью.
По его словам, ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать за пересмотр существующего режима санкций.
Также мы писали о том, что Италия заблокировала внесение крымского "депутата" в санкционный список ЕС.
Между тем, недавно и президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Смотрите подробней в сюжете "Сегодня".
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