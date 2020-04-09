Премьер Италии встал на сторону Путина в скандале с "гуманитаркой" из РФ

Джузеппе Конте считает, что у Путина даже мысли не было снять санкции взамен на помощь

Предоставленная Россией Италии помощь в борьбе с коронавирусной эпидемией, которую уже назвали бесполезной, не повлияет на позицию Рима касательно снятия санкций с Кремля.

Об этом в интервью BBC заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, отметив, что его "возмущает само только подозрение", что геополитическая позиция Италии зависит от помощи России, Китая и других стран.

"Это очень оскорбляет правительство Италии и Владимира Путина, с которым у меня был длительный телефонный разговор и который никогда бы даже не подумал использовать это в качестве рычага. Такой просьбы никогда не было. Об этом даже не было мысли", – сказал Конте.

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Напомним, что 22 марта РФ отправила в Италию не менее 15 рейсов с грузом для противостояния эпидемии COVID-19. Однако, ссылаясь на собственные источники, итальянское издание La Stampa заявило, что 80% "гуманитарки" не имело практической пользы.

В ответ на это представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков обвинил газету в "грязных русофобских манипуляциях"и "подражании методичкам антисоветской пропаганды".

Редакция La Stampa потребовала реакции у итальянского правительства, но МИД и Минобороны, осудив "тональность некоторых высказываний" российского оборонного ведомства, заявили, что Рим может быть лишь благодарен каждой стране за предоставленную помощь.

Больше об этом читайте в материале: "Приключения россиян в Италии: зачем Москва помогает Риму бороться с коронавирусом" на нашем сайте.

Также смотрите в видеосюжете, как Италии помогла Украина:

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