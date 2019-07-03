Премьер Нидерландов обсудил с Путиным катастрофу MH17

Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще незаживающая рана, заявил Рютте

Фото: AFP

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на саммите G20 в Осаке он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу катастрофы лайнера "Малазийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году.

"Я говорил с президентом Путиным об MH17. Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще незаживающая рана. Так что, если у меня будет возможность обсуждать это с российским президентом, я буду так делать. Мы говорили об этом, и я продолжу делать это при подходящем случае", - цитирует слова премьера нидерландская телерадиокомпания RTL.

При этом премьер не стал раскрывать детали разговора с Путиным.

"Я не могу рассказывать что-либо об этом. Дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса. И очень важно, чтобы я пользовался каждой возможностью поговорить с российским руководством об MH17", – отметил Рютте.

Также он отказался поделиться информацией о реакции Путина. "Я никогда не могу говорить, какая ответная реакция у моего партнера по разговору, из-за соблюдения конфиденциальности и из-за того, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени моего партнера по разговору", - пояснил премьер.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Премьер Нидерландов обсудил с Путиным катастрофу MH17". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"