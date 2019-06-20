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США призвали Россию наказать виновных в крушении МН17

20 июня, 07:17

Имена первых четырех подозреваемых Объединенная следственная группа назвала 19 июня

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC
Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

США призвали Россию обеспечить, чтобы все обвиняемые в крушении рейса MH17 и гибели его пассажиров, предстали перед судом. Об этом говорится в сообщении госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео, распространенного госдепартаментом.

"Все обвиняемые сегодня были членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем Россию уважать и соблюдать резолюцию 2166 (2014г.) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед судом", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечено, что США "приветствуют сегодняшнее объявление о предъявлении обвинений четырем лицам за их роль в сбивании рейса MH17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

"Это важная веха в поисках истины, и мы по-прежнему уверены в профессионализме и способности голландской системы уголовного правосудия преследовать виновных справедливым и беспристрастным образом. Мы полностью поддерживаем работу голландских властей и Совместной следственной группы (ССГ) – независимого уголовного расследования, возглавляемого Нидерландами, Австралией, Бельгией, Малайзией и Украиной", – отметил Помпео.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.

Ранее 19 июня в очередном докладе исследовательской организации Bellingcat отмечалось, что непосредственную ответственность за крушение MH17 несут как минимум девять человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".


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Тег Россия, Нидерланды, США, заявление, Боинг, виновные, МН17

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Источник:

Интерфакс-Украина

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