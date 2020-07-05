Дуда планирует на уровне Конституции Польши запретить гей-парам усыновление детей

Президент Республики Польша Анджей Дуда, который участвует в выборах главы государства в этом году, заявил, что Конституция должна четко указать, что усыновление ребенка людьми, находящимися в однополых браках, запрещено. Об этом пишет Dziennik.pl.

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"Я подпишу соответствующий документ в понедельник (6 июля. – Ред.) вместе с проектом президентской поправки к Конституции", - пообещал Дуда.

По его словам, в Польше ребенок подлежит правовой защите, которая определяется обязательными положениями Конституции, но эти нормы нуждаются в доработке. Особенно когда родители лишены родительских полномочий.

Дуда уверен, что его инициативу поддержат все фракции Сейма, а утверждение изменений в Конституции прекратит обсуждение вопроса целесообразности усыновления детей представителями ЛГБТ-сообщества.

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"Если это будет прямо написано в Конституции, то эмоции утихнут. Будет понятно, что это недопустимо, и не нужно будет обсуждать: разрешено или не разрешено. Конституция Польши четко это определит и навсегда прекратит политические споры по этому вопросу", – сказал он.

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Напомним, недавно Дуда попал в скандал из-за высказываний об ЛГБТ. Он назвал это движение идеологией и сказал, что она "еще более разрушительна" для поляков, чем коммунистический режим.

Вскоре он объяснил свои слова о "большевистской идеологии ЛГБТ" и заявил, что его слова были "вырваны из контекста".

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