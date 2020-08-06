Полупустой зал и слова об Украине: в Польше инаугурировали президента (фото)

Польский консерватор Анджей Дуда, который в прошлом месяце победил на президентских выборах, принес присягу и официально начал свою вторую каденцию подряд.

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Об этом сообщает "Польское радио".

Выступая с инаугурационной речью, Дуда назвал выборы "большой победой польской демократии", а главными своими ориентирами на следующие пять лет – "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство".

Кроме того, он пообещал защищать сельскохозяйственную отрасль и призвал усиливать НАТО, углубляя сотрудничество в рамках "инициативы трех морей".

Не обошел он вниманием и вопрос российской агрессии и войны в Украине.

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"Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша примет на себя председательство в ОБСЕ... Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины", – подчеркнул Анджей Дуда.

Церемония проходила 6 августа в зале заседаний Национального собрания Сейма. В свете всемирной коронавирусной пандемии были предприняты специальные меры предосторожности: депутатам и приглашенным выдали маски и измеряли температуру.

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Не сумев добиться отмены результатов выборов, часть оппозиции демонстративно пропустила церемонию инаугурации, а из экс-президентов посетить мероприятие решил только Александр Квасьневский. Другие противники Дуды растянули радужный флаг в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом, против которого выступает президент.

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Напомним, Дуда занимает должность президента Польши с августа 2015 года. На последних выборах во втором туре он победил оппозиционного мэра Варшавы Рафала Тшасковского с разницей в 2,03%. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил его с этим.

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