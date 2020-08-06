Українська
$ 27,7
32,9
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Полупустой зал и слова об Украине: в Польше инаугурировали президента (фото)

6 августа, 14:53

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Начиная новый президентский срок, Дуда назвал задачей Польши восстановление целостности Украины

Польский консерватор Анджей Дуда, который в прошлом месяце победил на президентских выборах, принес присягу и официально начал свою вторую каденцию подряд.

Реклама

Об этом сообщает "Польское радио".

Выступая с инаугурационной речью, Дуда назвал выборы "большой победой польской демократии", а главными своими ориентирами на следующие пять лет – "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство".

Кроме того, он пообещал защищать сельскохозяйственную отрасль и призвал усиливать НАТО, углубляя сотрудничество в рамках "инициативы трех морей".

Не обошел он вниманием и вопрос российской агрессии и войны в Украине.

Реклама

"Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша примет на себя председательство в ОБСЕ... Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины", – подчеркнул Анджей Дуда.

В тренде
Задержана "правая рука" главной соперницы Лукашенко на выборах

Церемония проходила 6 августа в зале заседаний Национального собрания Сейма. В свете всемирной коронавирусной пандемии были предприняты специальные меры предосторожности: депутатам и приглашенным выдали маски и измеряли температуру.

Читайте также: Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для России

Не сумев добиться отмены результатов выборов, часть оппозиции демонстративно пропустила церемонию инаугурации, а из экс-президентов посетить мероприятие решил только Александр Квасьневский. Другие противники Дуды растянули радужный флаг в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом, против которого выступает президент.

Реклама

Напомним, Дуда занимает должность президента Польши с августа 2015 года. На последних выборах во втором туре он победил оппозиционного мэра Варшавы Рафала Тшасковского с разницей в 2,03%. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил его с этим.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

24-летний мужчина
24-летний мужчина "увидел себя" на снимке столетней давностиFun
"Для нас роль России понятна": в ЕС ответили на циничное заявление Кремля по ДонбассуПолитика
Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились
Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранилисьFun
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция Киева
Венгрия сохранит вето на вступление Украины в НАТО: появилась реакция КиеваПолитика
Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фото
Бабуины с ножами и пилами окружили посетителей парка: невероятные фотоFun
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причина
Лоукостер Wizz Air снова сократил количество рейсов в Украину: названа причинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять