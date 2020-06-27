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Приплыло из Украины: в Венгрии убирают реки от тонн мусора (видео)

27 июня, 10:04

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Основная часть мусора – это пластиковые отходы и куски древесины

В Венгрии недалеко от границы с Украиной активно работают бригады по уборке рек от мусора. После начала наводнения в Украине и Румынии в водоемах оказалось много мусора, которое вскоре принесло течением в Венгрию. В Сети показали, как выглядит загрязненная река.

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Большая паводковая волна началась в верхних участках Тисы из-за продолжительных дождей. В частности, в городе Вашарошнамень зафиксировали трехметровый подъем воды в реке.

В Тисабече уровень воды повысился до 1,5 метра.

Основная часть мусора в реке – это пластиковые отходы и куски древесины.

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Напомним, в западных областях Украины до сих пор ликвидируют последствия непогоды. На данный момент затопленными остаются 180 населенных пунктов. В воде в четырех областях сейчас 3871 дом, два объекта социальной и бытовой сферы.

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Также мы сообщали, что предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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Венгрия река паводок непогода Украина Тиса

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