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Привезли похоронный венок с угрозами: в Венгрии ищут украинца за запугивание пограничника

26 ноября, 15:04

Таким образом украинец отомстил за то, что пограничники не пропустили крупную контрабанду

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Венгрии арестовали двух мужчин, которые положили похоронный венок с угрозами в дом сотрудника пограничной полиции отдела "Барабаш". Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как установили правоохранители, акт запугивания и шантажа состоялся по заказу гражданина Украины. Злоумышленник имел конфликт с венгерскими пограничным патрулем, который не пропустил через границу большую партию контрабандных сигарет. И таким образом решил отомстить.

Мужчина нанял двух венгров, которые купили венок. На ленту украинец написал сообщение с угрозами, а позже вместе с соучастниками отвез его в адрес жертвы.

Двух венгров полиция арестовала практически сразу. Районный суд города Матесалка выдал международный и европейский ордер на арест украинского злоумышленника.

По мнению прокуратуры, подозреваемые должны находиться под стражей еще минимум три месяца. Поскольку на свободе они могут запугать или как-то повлиять на показания.

Напомним, в Харьковской области в Чугуеве неизвестные пригрозили убийством правозащитнику Роману Лихачову. Утром на двери своей квартиры он обнаружил всаженный в деревянную накладку топор и траурный венок с угрозами.

Кроме того, в Киеве 23-летний местный житель терроризировал семью столичной полицейской.

А в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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Венгрия арест розыск украинцы за границей запугивание пограничник

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