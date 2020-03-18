Протесты в Мадриде и комендантский час в Сербии: как Европа борется с коронавирусом

Число жертв коронавируса побило 8,7 тысяч, инфицированных больше 214 тысяч в мире. Быстрее всего болезнь распространяется в Италии. А Германия по объему больных уже опередила Южную Корею. В Европе не осталось стран, а в США штатов, где нет случаев коронавируса. Как Европа боролась с коронавирусом сегодня?

В ночь на среду несколько десятков мигрантов в Мадриде вскарабкались на крышу убежища – в знак протеста против условий, в которых они содержатся. Мол, из числа жителей уже немало инфицированных коронавирусом, но их не изолируют от остальных. Бунтарей унимала полиция, прибывшая вскоре после начала. К счастью, люди послушались офицеров и спустились. Силу ни к кому не применяли.

По темпам распространения коронавируса Испания – вторая в Европе после Италии. Только за сутки от болезни в стране умерли 182 человека. Чтобы остановить эпидемию, улицы городов постоянно дезинфицируют.

Из-за коронавируса в Северной Македонии отменили парламентские выборы, запланированные на 12 апреля. В стране, где инфекция убила более трех десятков человек, объявили чрезвычайное положение.

Еще более суровые меры принимает соседняя Сербия. Пенсионерам запретили вообще выходить из дома. Студенты в течение суток должны уехать из общежитий. По всей стране действует комендантский час.

Александер Вучич, президент Сербии:

В тренде Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

"С 8 вечера до 5 утра на улицах имеют право находиться только полицейские, военные и те, кто работает в ночные смены".

А один 16-тилетний греческий подросток вдохновляется карантином. Чтобы не скучать дома, он создает граффити. Стену своего дома разрисовал за день. На мурале – женщина в медицинской маске.

Накануне стало известно , что из-за коронавируса УЕФА в год перенесет чемпионат Европы по футболу. С весны на осень отложили проведение теннисного турнира Ролан Гаррос.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Европе увеличат инвестиции в связи с пандемией – средства помогут малому и среднему бизнесу снизить серьезную нехватку ликвидности из-за коронавируса.

А официальный представитель ЕС Питер Стано обвинил Россию в потоке дезинформации, которая поступает из-за пределов Евросоюза касательно эпидемиологической ситуации в европейском содружестве.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама