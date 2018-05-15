"Творились ужасные вещи": эксперт назвал мотив убийства украинской миллионерши в Черногории

Сегодня, 18:56

По мнению психиатра, все свидетельствует о том, что убийство произошло в состоянии аффекта

Фото: blic.rs
Фото: blic.rs

Психиатр и сексолог из Черногории доктор Йован Марич рассказал о возможном мотиве убийства бизнес-леди из Украины Анастасии Лашмановой, состояние котрой превышало 100 млн евро. Об этом сообщает местное издание kurir.rs.

По мнению Марича, преступление могло быть совершено в состоянии аффекта от чрезмерной страсти. 

"Когда наблюдается слишком много ножевых ударов, когда они действуют неосознанно и творят всяческие ужасные вещи, обычно это происходит в состоянии аффекта" – пояснил он.

Иногда это происходит из-за патологической ревности. И это является зависимостью и серьезной болезнью. Патологическая ревность – серьезная болезнь, по мнению специалиста. 

"В таком случае человеку крайне сложно представить, что бывший любимый человек мог находиться в отношениях с кем-либо еще", - добавил врач. 

Напомним, черногорская полиция ищет Арсения Становича, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой, чтобы предъявить обвинение.

Как известно, тело украинки Анастасии Лашмановой было обнаружено в пятницу, 11 мая, вечером в ее квартире в Которском поселке Доброта.

Под подозрения попал 22-летний Арсений Станович, который какое-то время встречался с Лашмановой.

 
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