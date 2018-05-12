Украинская бизнесвумен найдена мертвой в Черногории

Гражданка Украины Анастасия Лашманова, которая была директором нескольких компаний – "Mimoza group" и "Sea trade" была найдена мертвой в Черногории в городе Котор 11 мая. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным местной полиции, тело с ножевыми ранениями было найдено в квартире, где жила женщина. Прокуратура уже начала расследование дела.

В сообщении отмечено, что компания "Sea trade", директором которой была Лашманова известный в регионе отель "Мимоза" в центре города Тиват. Кроме того, в этом городе фирма закончила строить новый отельный комплекс.

Лашманова также владела элитным комплексом "Перла" в Porto Montenegru в Тивате, а также салоном красоты "Роковая", который расположен в престижном апарт-отеле "Tre Canne" в Будве. По некоторым данным активы украинки составляли около 105 млн евро.

Ранее мы сообщали о жестоком убийстве украинки в Италии. 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

Также мы писали, что в Египте правоохранители задержали подозреваемого в убийстве молодой гражданки Украины, которое произошло 21 февраля в городе Хургада.

А польские силовики задержали подозреваемых в убийстве 26-летней украинки в Люблинском воеводстве двух украинцев.

Украинская миллионерша найдена мертвой в Черногории

Гражданка Украины Анастасия Лашманова, которая была директором нескольких компаний – "Mimoza group" и "Sea trade" была найдена мертвой в Черногории в городе Котор 11 мая. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным местной полиции, тело с ножевыми ранениями было найдено в квартире, где жила женщина. Прокуратура уже начала расследование дела.

В сообщении отмечено, что компания "Sea trade", директором которой была Лашманова известный в регионе отель "Мимоза" в центре города Тиват. Кроме того, в этом городе фирма закончила строить новый отельный комплекс.

Лашманова также владела элитным комплексом "Перла" в Porto Montenegru в Тивате, а также салоном красоты "Роковая", который расположен в престижном апарт-отеле "Tre Canne" в Будве.

По некоторым данным активы украинки составляли около 105 млн евро.