Убийство украинской бизнесвумен в Черногории: полиция отрабатывает несколько версий

Черногорская полиция ищет Арсения Становича, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой, чтобы предъявить обвинение.



Как сообщило местное издание ДАН on-line, полиция считает, что бывший парень убил украинку из ревности. Однако полиция также проверяет другие мотивы, поскольку вещи в квартире, в которой было обнаружено тело, были перевернуты. Именно этот факт и дал повод к рассмотрению еще одной версии: убийство с целью ограбления.

Сейчас следователи проверяют, действительно ли имело место ограбление, но на это потребуется время, потому что на первый взгляд трудно определить, пропали или нет какие-то ценные вещи из квартиры Лашмановой.

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В свою очередь, издание PINKM.me, ссылаясь на данные полиции, сообщает, сто следователями на месте преступления было собрано много вещественных доказательств, включая ДНК подозреваемого в убийстве Лашмановой.

На данный момент в судебно-медицинском центре проводится экспертный анализ доказательств, изъятых с места преступления, что, по мнению полиции, и поможет прояснить мотив.

Напомним, тело украинки Анастасии Лашмановой было обнаружено в пятницу, 11 мая, вечером в ее квартире в Которском поселке Доброта.

Под подозрения попал Арсений Станович, 1996 года рождения, который какое-то время встречался с Лашмановой.