Убийство украинской бизнесвумен в Черногории: полиция отрабатывает несколько версий

Сегодня, 21:56

Полиция ищет бывшего бойфренда украинки Анастасии Лашмановой

фото: соцсети
фото: соцсети

Черногорская полиция ищет Арсения Становича, подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашмановой, чтобы предъявить обвинение. 

Как сообщило местное издание ДАН on-line, полиция считает, что бывший парень убил украинку из ревности. Однако полиция также проверяет другие мотивы, поскольку вещи в квартире, в которой было обнаружено тело, были перевернуты. Именно этот факт и дал повод к рассмотрению еще одной версии: убийство с целью ограбления.

Сейчас следователи проверяют, действительно ли имело место ограбление, но на это потребуется время, потому что на первый взгляд трудно определить, пропали или нет какие-то ценные вещи из квартиры Лашмановой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В свою очередь, издание PINKM.me, ссылаясь на данные полиции, сообщает, сто следователями на месте преступления было собрано много вещественных доказательств, включая ДНК подозреваемого в убийстве Лашмановой. 

На данный момент в судебно-медицинском центре проводится экспертный анализ доказательств, изъятых с места преступления, что, по мнению полиции, и поможет прояснить мотив.

Напомним, тело украинки Анастасии Лашмановой было обнаружено в пятницу, 11 мая, вечером в ее квартире в Которском поселке Доброта.

Под подозрения попал Арсений Станович, 1996 года рождения, который какое-то время встречался с Лашмановой. 
Черногория, убийство, тело, полиция, преступления, украинка, бизнесвумен, бойфренд
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: blic.rs

Убийство украинской миллионерши в Черногории: названо имя 22-летнего подозреваемого мажора

Сегодня, 12:58

Отец бывшего молодого человека Лашмановой занимает весьма высокий пост в пограничной полиции местного аэропорта

Евросоюз

фото Facebook

Полиция установила личность убийцы украинской миллионерши в Черногории

Вчера, 21:44

Подозреваемого разыскивает полиция
Загрузка...

Евросоюз

Фото из открытых источников

"Везде были следы крови": подробности убийства украинской бизнес-леди в Черногории

12 Мая, 22:42

По неофициальной информации, она недавно начала заниматься обслуживанием лизинга пляжей и роскошных ресторанов

Украина

Фото: fosmedia.me

МИД подтвердило гибель украинской бизнес-леди в Черногории

12 Мая, 17:45

В настоящее время проводятся первоочередные процессуальные мероприятия

Украина

Фото из открытых источников

Украинская бизнесвумен найдена мертвой в Черногории

12 Мая, 12:54

По некоторым данным, состояние украинки оценивается в 105 млн евро

Другие страны

Оливера Лакич. Фото: vijesti.me

В Черногории вспыхнули массовые протесты из-за нападения на журналистку

9 Мая, 19:46

Демонстранты вышли на улицу с баннерами "Нет насилию", "За жизнь без страха" 
Загрузка...