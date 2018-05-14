Убийство украинской миллионерши в Черногории: названо имя 22-летнего подозреваемого мажора

Сегодня, 12:58

Отец бывшего молодого человека Лашмановой занимает весьма высокий пост в пограничной полиции местного аэропорта

Фото: blic.rs
Фото: blic.rs

Полиция Котора в Черногории вызвала Арсения Становича по обоснованному подозрению в том, что три дня назад в поселке Доброта он убил гражданку Украины Анастасию Лашманову, с которой у него были романтические отношения. Об этом сообщает местный портал Vijesti.

Арсений Станович, 1996 года рождения, какое-то время встречался с Лашмановой. Полиция подозревает, что у них произошла ссора на фоне ревности. Интересно отметить, что его отец Зоран Станович занимает пост главы пограничной полиции аэропорта Тиват в Черногории.

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Это было подтверждено несколькими источниками из местной полиции. По словам правоохранителей, молодой человек, подозреваемый в преступлении, прибыл в квартиру Лашмановой, где произошла ссора, которая закончилась трагически. Обследуемые предметы в квартире и следы крови указывают на то, что жертва боролась с нападавшим. В ходе расследования убийства украинки, тело которой было обнаружено в пятницу, 11 мая, вечером в квартире в Которском поселке Доброта, полиция опросила нескольких подозреваемых, в том числе отца молодого человека. 

Выявить убийцу полиция смогла по записям камер наблюдения и анализу телефонных звонков и сообщений. 

Ранее мы сообщали о жестоком убийстве украинки в Италии. 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.
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