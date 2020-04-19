Пустые стулья в центре города: фото "антикоронавирусной" акции в Германии

В Германии, где ситуацию с распространением коронавируса уже взяли под контроль, прошла необычная акция с целью привлечения внимания местных властей к нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии.

Как сообщает Radio Dresden, на центральной площади немецкого Дрездена около полутысячи ресторанных, отельных и ивент-компаний выставили сотни пустых стульев.

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Они также обратились к правительству и парламенту Саксонии с письмом, в котором рассказали о своих проблемах.

В частности, по данным Ассоциации отелей и ресторанов Dehoga Sachsen, все больше компаний из этой cферы находятся под угрозой закрытия – без немедленных вспомогательных мер треть ресторанного и гостиничного бизнеса может закрыться.

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На этом фоне они просят снизить НДС для сферы общественного питания до 7%, создать фонд спасения для отрасли и заменить кредиты для отрасли субсидированием краткосрочных надбавок и грантов.

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Напомним, ранее на фоне пандемии депутаты Христианско-социального союза представили в Бундестаге план по снижению зависимости Германии и Европейского союза от мировых рынков в случае будущих возможных пандемий.

В то же время на этой неделе немецкие власти решили начать постепенно смягчать ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19.

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