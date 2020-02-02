Путину нужно отказать: в Эстонии к президенту обратились с важной просьбой

Керсти Кальюлайд с Путиным / Фото: kremlin.ru

Пока россияне позорятся с логотипом к 75-летию победы во Второй мировой войне, правящая партия Эстонии Isamaa ("Отечество") призвала президента этой страны Керсти Кальюлайд отказаться от визита в Москву 9 мая на празднование Дня Победы.

Эстонские депутаты напомнили, что российский лидер уже пытается переписать историю Второй мировой.

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"В течение многих лет мы предпринимали усилия, чтобы Европа и другие страны мира поняли нашу историю и несправедливость, с которой Эстония и страны Восточной Европы столкнулись после окончания Второй мировой войны. "Отечественники", в ряды которых входит и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, заявили, что и президент должна осознавать эту несправедливость и действовать во имя повышения осведомленности об этом нарушении международного права. В условиях, когда президент России Владимир Путин пытается переписать историю Второй мировой войны и оправдывает заключение пакта Молотова-Риббентропа и нарушение международного права, по мнению партии "Отечество", президенту Эстонской Республики не следует отправляться 9 мая в 2020 году в Москву праздновать победу во Второй мировой войне над нацистской Германией", – говорится в заявлении партии.

Как сообщали новости "Сегодня", еще летом 2019-го президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Путин пригласил его в Москву на празднование 75-летия победы 9 мая 2020 года, и он дал согласие. В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили может не поехать в Москву из-за Зеленского. Она отметила, что обсудит этот вопрос с украинским лидером.

Что касается президента Украины, то в августе прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что главе украинского государства направят приглашение. Однако после того, как недавно Зеленский разозлил россиян заявлением о вине СССР в развязывании Второй мировой войны вместе с нацистской Германией, в Кремле засомневались в приглашении и сейчас уточняют этот вопрос.

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