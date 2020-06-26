Пьяный украинец устроил лобовое ДТП в Польше: фото с места аварии

В Польше, где ранее пассажирский автобус вылетел с виадука и упал с большой высоты, произошло другое ДТП, на этот раз с участием украинцев.

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Инцидент произошел ранним утром 25 июня на национальной дороге DK50 возле деревни Замене в Мазовецком воеводстве. Как сообщает Wirtualna Polska, при попытке обгона микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся в лобовую с легковушкой.

В результате десять человек пострадали, из которых пятеро (трое пассажиров микроавтобуса и двое из легковушки) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что алкотестер показал у украинца, который управлял микроавтобусом и по вине которого случилась авария, незначительное превышение алкоголя в крови.

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Напомним, что в начале этого года в польском селе Кобеля грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились двое молодых украинцев. В результате ДТП они погибли.

Также ранее стало известно о гибели двух украинцев в дорожно-транспортных происшествиях в Великопольском воеводстве Польши: 48-летний мужчина погиб неподалеку от Познани, а в Калише 20-летнего украинца сбил грузовик Scania.

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