Українська
$ 26,7
29,91
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Пьяный украинец устроил лобовое ДТП в Польше: фото с места аварии

26 июня, 06:37

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Из-за неудачного маневра водителя микроавтобуса пятеро человек попали в больницу

В Польше, где ранее пассажирский автобус вылетел с виадука и упал с большой высоты, произошло другое ДТП, на этот раз с участием украинцев.

Реклама

Инцидент произошел ранним утром 25 июня на национальной дороге DK50 возле деревни Замене в Мазовецком воеводстве. Как сообщает Wirtualna Polska, при попытке обгона микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся в лобовую с легковушкой.

В результате десять человек пострадали, из которых пятеро (трое пассажиров микроавтобуса и двое из легковушки) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что алкотестер показал у украинца, который управлял микроавтобусом и по вине которого случилась авария, незначительное превышение алкоголя в крови.

В тренде
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня

Реклама

Напомним, что в начале этого года в польском селе Кобеля грузовик столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились двое молодых украинцев. В результате ДТП они погибли.

Также ранее стало известно о гибели двух украинцев в дорожно-транспортных происшествиях в Великопольском воеводстве Польши: 48-летний мужчина погиб неподалеку от Познани, а в Калише 20-летнего украинца сбил грузовик Scania.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Польша дорожное происшествие украинцы в Польше

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 25 июняЕвросоюз
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией
Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской ГерманиейРоссия
Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина дома
Девушка во время ремонта нашла на обоях тайное послание: это совет от бывшего хозяина домаFun
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавируса
Глобальный кризис: ВОЗ предупредила о последствиях коронавирусаДругие страны
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцев
Симптомы коронавируса: ученые выяснили особенность для европейцевЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять