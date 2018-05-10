Ракетный удар Ирана по Израилю: появилась реакция Германии

Сегодня, 12:46

В МИД ФРГ предостерегли от дальнейшей эскалации напряженности и призвали к политическому урегулированию конфликта в Сирии

Иран ударил по Израилю. Фото: AFP
Иран ударил по Израилю. Фото: AFP

Правительство ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил в Сирии по позициям израильской армии и решительно осуждает их. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении МИД Германии, передает ТАСС.

"Мы с большой тревогой следим за сообщениями о ракетных ударах Ирана, осуществленных минувшей ночью по позициям израильской армии. Эти нападения – серьезная провокация, которую мы решительно осуждаем", – отметили в ведомстве.

Одновременно в МИД ФРГ предостерегли от дальнейшей эскалации напряженности и призвали к политическому урегулированию конфликта в Сирии.

Ранее после массированного удара Ирана по позициям Израиля американцы выразили поддержку израильской армии в вопросе ответных действий.

"Это (нападение Ирана на Израиль, – ред.) в очередной раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. Мы поддерживаем их и поддержим любые действия, направленные на самозащиту", – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.
Германия, Израиль, Иран

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