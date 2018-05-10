Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии

Армия Израиля нанесла ракетные удары по десяткам объектов иранской гвардии в Сирии в ответ на ракетный обстрел Ирана, который произошел накануне вечером, 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

"Армия обороны Израиля атаковала десятки военных объектов, принадлежащих иранским силам "Аль-Кудс", на территории Сирии", – отмечается в документе.

В то же время Израиль официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.

"Израиль проинформировал Россию перед ударами в Сирии", – сказал он, отметив, что между военными Израиля и РФ с 2015 года налажен механизм по деконфликтизации.

В свою очередь сирийское государственное агентство Sana сообщило, что сирийские ПВО якобы уничтожили выпущенные Израилем ракеты.

"Сирийские подразделения ПВО сбили десятки вражеских израильских ракет и помешали большинству из них достичь своих целей, однако некоторые их них все же попали в цель и уничтожили некоторые радары и склад боеприпасов", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, военные Израиля во вторник, 8 мая, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в пригороде Дамаска.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.