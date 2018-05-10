Ракетный удар Ирана по израильским военным: появилась реакция США

Сегодня, 09:39

В Белом доме теперь уверены, что Трамп не зря принял решение выйти из ядерной сделки с Ираном

Сара Сандерс. Фото: AFP
Сара Сандерс. Фото: AFP

После массированного удара Ирана по позициям Израиля американцы выразили поддержку израильской армии в вопросе ответных действий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По ее словам, Израиль имеет право на самозащиту после удара иранских войск.

"Это (нападение Ирана на Израиль. – Ред.) в очередной раз доказывает, что иранскому режиму нельзя доверять. Израиль имеет полное право защищать свой суверенитет. Мы поддерживаем их и поддержим любые действия, направленные на самозащиту", – сказала Сандерс.

В данном контексте она считает правильным решение американского лидера Дональда Трампа по выходу США из ядерной сделки с Ираном.

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.
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