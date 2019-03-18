Стрельба в Нидерландах: появились имя и фото подозреваемого

По всей стране усиливаются меры безопасности, а в самом Утрехте объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Фото: AFP

Стрельба в Нидерландах: появились имя и фото подозреваемого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa5/982/5c8fa5982ece8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa5/982/5c8fa5982ece8.jpg 2019-03-18T16:05:34+02:00 Евросоюз По всей стране усиливаются меры безопасности, а в самом Утрехте объявлен максимальный уровень террористической угрозы

Полиция Нидерландов назвала подозреваемым в происшествие в Утрехте, где неизвестный мужчина открыл огонь по пассажирам трамвая и скрылся, 37-летнего выходца из Турции Гекмена Таниса, а также опубликовала его фото:

twitter.com/PolitieUtrecht

Проавоохранители считают, что случившееся вполне вероятно могло быть террористической атакой, заявил Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг.

"Инцидент носил все признаки теракта", — сообщил чиновник.

Напомним, что после случившегося в провинции Утрехт террористическую угрозу повысили до пятого, наивысшего уровня.

Кроме того, власти королевства усилили меры безопасности по всей стране: взяла под усиленную охрану правительственный комплекс Бинненхоф в Гааге, амстердамский международный аэропорт Схипхол, а также районы вокруг вокзалов и мечетей в Роттердаме.

Также был повышен контроля на границе Нидерландов с немецкой землей Северный Рейн-Вестфалия.

Тем временем полиция проводит сложную операцию по поимке преступника, но остается неясным, действовал ли подозреваемый в одиночку или же организаторов атаки было несколько, поскольку по данным правоохранителей стрельбу вели в нескольких местах.

И.о. премьер-министра Бельгии Шарль Мишель уже предложил Нидерландам помощь спецслужб своей страны.

Напомним, что на данный момент известно лишь об одной жертве стрельбы в Нидерландах и нескольких пострадавших. Официальные данные на этот счет пока не разглашаются.

Мы также писали о теракте на рождественской ярмарке во французском городе Страсбург, где в декабре 29-летний террорист ИГИЛ Шериф Шекат застрелил пять человек и ранил еще более десяти.

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