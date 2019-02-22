Развалит ли Евросоюз российский "Северный поток-2"

Почему газопровод разрушает единство Европы

Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook.

Развалит ли Евросоюз российский "Северный поток-2" Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/9d6/927/5c49d6927def5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/9d6/927/5c49d6927def5.png 2019-02-22T07:38:00+02:00 Евросоюз Почему газопровод разрушает единство Европы

Германия решительно настроена достроить газопровод "Северный поток-2" и стать крупнейшим газовым хабом Европы. В то же время, борясь за большие деньги и влияние на ЕС в сфере энергоресурсов, Берлин рискует потерять политическое влияние в Евросоюзе.

Германия не отступит

Насколько принципиален для Европы сегодня вопрос строительства "Северного потока", можно понять хотя бы по тому, что 55-я международная Мюнхенская конференция по безопасности стартовала с обсуждения именно этого вопроса.

Целый ряд государств, включая Польшу, Венгрию, Румынию, Чехию, Словакию, прибалтийские страны, считают "Северный поток-2" угрозой для энергобезопасности Евросоюза. Лишь ценой больших компромиссов Германии удалось добиться поддержки Франции в этом вопросе. При этом утвержденное Евросоюзом предварительное соглашение о новых правилах регулирования газопроводов третьих стран ставит довольно жесткие условия как для поставщика, так и для страны, через которую газ "входит" в ЕС. Кроме того, Дания, через которую изначально планировалось вести газопровод, так и не дала свое своего разрешения на строительство. А США угрожают применить санкции, способные максимально затруднить строительство "Северного потока-2" или вовсе сделать его невозможным.

Тем не менее на конференции в Мюнхене канцлер Германии Ангела Меркель твердо заявила, что "Северный поток" достроен будет.

"Конечно, я на стороне господина Порошенко в конфликте с РФ, но вопросы, связанные с "Северным потоком-2", также остаются для меня важными. Российский газ останется российским газом, а Россия останется нашим партнером", – отметила Ангела Меркель.

Преемница Меркель на посту главы Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр настроена довести дело до конца не менее решительно.

"Северный поток-2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, который я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя вернуть назад", – сказала Крамп-Карренбауэр.

В Германии очень четко просчитали экономические выгоды от "Северного потока-2". При этом, как считают многие эксперты (в том числе и европейские), Берлин закрывает глаза или просто недооценивает политические риски, которые несет с собой российский газопровод.

Европа попадает в зависимость от России?

Среди угроз Евросоюзу, которые может нести с собой "Северный поток-2", называют усиление политической зависимости Европы от России. Логика понятна: вряд ли кто-то сильно захочет ссориться с государством, которое поставляет тебе энергоноситель.

"Несмотря на то, что некоторые европейские чиновники отрицают этот тезис, экономика и энергетика, собственно, руководят политикой. В том числе на глобальном уровне, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук. – Борьба за ресурсы, управление ресурсами, распределение ресурсов – это то, что формирует стратегию государств и на краткосрочные, и на долгосрочные перспективы. Невозможно говорить, что государство, зависящее экономически или энергетически от другого государства, полностью свободно в принятии своих политических решений. Что оно не будет принимать во внимание эту зависимость и может принимать решение на свое усмотрение. В этом главная опасность", – отметил народный депутат.

Впрочем, не все согласны с тем, что строящийся газопровод как-то влияет на энергетическую зависимость Европы от России. Попросту потому, что до этого ЕС также пользовался российским газом, что не мешало Европе отстаивать свои позиции, в частности, по агрессии Москвы в Украине и вводить санкции. Да и сугубо технически речь не идет о каком-то повышении объемов поставок, росте доли российского газа в энергобалансе Европы.

"Дискурс, что будет увеличена энергетическая или политическая зависимость Европы от России после строительства газопровода, не отвечает действительности, – отметил в комментарии сайту "Сегодня" директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. - Максимальная мощность "Северного потока-2" – 55 миллиардов кубов в год. Если добавить "Турецкий поток", вместе они дадут 65% того, что перекачивалось в лучшие годы через нашу ГТС. То есть это потоки, замещающие нашу ГТС. Их строительство имеет большое негативное значение именно для Украины", – сказал эксперт.

Европа "второго сорта"

С другой стороны, газ – это прежде всего бизнес. А совместный взаимовыгодный бизнес сближает. Как рассказал сайту "Сегодня" Петр Бурковский, строительство первого "Северного потока", а также "Южного потока" было инициировано Москвой с прицелом на налаживание более тесных отношений с Германией и Италией.

"В конце 90-х – начале 2000-х "Северный поток" рассматривался Россией как проект, который позволит России получить особенные, эксклюзивные партнерские отношения с социал-демократами, которые тогда руководили Германией. Они думали, что таким проектом они надолго привяжут к себе немецкую элиту", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

По его словам, такая стратегия имела бы успех, если бы не события в Украине. Которые сделали невозможным сближение Европы и России. По сути, "Северный поток-2" – это повторная попытка сблизиться. Однако здесь также есть свои нюансы. Ряд северных государств – Финляндия, Швеция, Дания, которые обычно по большинству вопросов выступают союзниками Германии, – по словам эксперта, "боятся России, которая становится все более агрессивной", а потому не поддерживают позиции Германии в данном вопросе. То же касается Польши, Чехии, Словакии.

"То есть, с одной стороны, для Германии есть привлекательные российские предложения, позволяющие превратить Германию в главный газовый хаб. С другой – угроза потерять союзников в Европе. Которые опасаются, что Россия разделит Европу на привилегированных партнеров, таких как Германия, и на страны, которым попросту диктуют, что делать. И эти опасения небезосновательны", – отметил Петр Бурковский.

Удар по консолидации

Кроме того, уже само желание Германии строить "поток-2" вызвало недоумение и недовольство у других европейских стран, в частности у Италии. Собственно, вопрос об этом итальянцы ставили еще в 2015 году, когда обсуждалось очередное продление санкций против России. Тогда премьер Италии Матео Ренци заметил, что, требуя продления санкций от других стран ЕС, Германия в то же время проводит подготовительные работы для строительства "Северного потока-2".

"Тезис, что Германия в свое время заблокировала выгодный Италии "Южный поток", но строит выгодный ей "Северный", будут использовать итальянские популисты, призывая к справедливости, то есть аналогичным решениям относительно "Южного" или "Турецкого потока". И следующий шаг – Италия "пробивает" себе аналогичные полномочия по "Турецкому потоку", – отметил Петр Бурковский.

Если же Европа не согласится на условия итальянцев, те, не исключено, будут угрожать отказом от санкций против России и вообще готовностью решать вопросы с Москвой напрямую.

"Германия сегодня даже больше выиграла от ситуации, чем Россия. Но это краткосрочный выигрыш. Немцы думают, что они смогут убедить итальянцев. Но у них может и не получиться. Немцы выиграли "Северный поток", но могут проиграть влияние. Проиграть в том, что будет полный сбой в принятии консолидированных политических решений в Европе, решений по политике безопасности и внешней. Это серьезная угроза",- отметил Петр Бурковский.

Таким образом, по сути, Германия сама сегодня разрушает то, на что Меркель и ее предшественники положили годы жизни – консолидацию Европы. Путин сполна использовал излюбленный принцип империй: "разделяй и властвуй". Пока что раскол прошел по линии экономических интересов и интересов безопасности Европы. Но он уже угрожает и глубинным политическим мотивам, удерживающим Евросоюз. Фактически Германия поддает газу в центростремительным процессах, происходящих сегодня в Европе.

"В этом году Путин предпочел провести время с Лукашенко и в Мюнхен не поехал. После выступления канцлера Германии фрау Меркель стало понятно, почему. Теперь от имени России выступает лидер Германии", – написал в своем блоге на сайте "Сегодня" Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Сергей Корсунский.

Наверное, это не совсем правильно. Все-таки Меркель выступала от лица Меркель и Германии. Но говорила она то, что хотел услышать Кремль.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.