Реконструкция Нотр-Дама может затянуться: министр назвал причину
В первую очередь, работы должны быть качественными, настаивает министр культуры Франции
Работы по восстановлению пострадавшего от страшного пожара Собора Парижской Богоматери могут продлиться больше пяти лет и не уложиться в срок, отведенный для этого президентом Эммануэлем Макроном.
Об этом в интервью газете французской прессе заявил местный министр культуры Франк Риестер.
"Работы могут быть завершен как в срок более пяти лет, так и менее его. Главное, чтобы все было сделано тщательно. Но совершенно очевидно, что придется вести эти работы в высоком темпе, чтобы как можно быстрее вернуть собор верующим, парижанам, всем французам и туристам", — сказал Риестер.
Он назвал озвученный Макроном срок "амбициозной целью" и "мотивацией" для работников реконструкции.
"Тем не менее совершенно очевидно, что главное здесь не быстрота работ, а их качество. Эта реставрация должна стать образцовой, учитывая, что представляет собой этот храм для христиан, для всех французов, всего человечества", — подчеркнул глава Минкульта Франции.
Риестр заверил, что несмотря на представленный правительством законопроект, который будет рассмотрен 10 мая Национальным собранием и предусматривает отмену целого ряда нормативных актов с тем, чтобы быстрее провести реставрацию, "никакие положения о защите национального достояния нарушены не будут".
"Будет сформировано целое сообщество историков, техников, ученых с тем, чтобы реставрация стала наилучшей из всех возможных", — добавил чиновник.
Напомним, что работающие на месте пожара в Нотр-Дам де Пари криминалисты назвали вероятной причиной возгорания здания проблемы с проводкой.
Г
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