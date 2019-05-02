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Реконструкция Нотр-Дама может затянуться: министр назвал причину

2 мая, 11:29

В первую очередь, работы должны быть качественными, настаивает министр культуры Франции

Реконструкция Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Реконструкция Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Работы по восстановлению пострадавшего от страшного пожара Собора Парижской Богоматери могут продлиться больше пяти лет и не уложиться в срок, отведенный для этого президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом в интервью газете французской прессе заявил местный министр культуры Франк Риестер.

"Работы могут быть завершен как в срок более пяти лет, так и менее его. Главное, чтобы все было сделано тщательно. Но совершенно очевидно, что придется вести эти работы в высоком темпе, чтобы как можно быстрее вернуть собор верующим, парижанам, всем французам и туристам", — сказал Риестер.

Он назвал озвученный Макроном срок "амбициозной целью" и "мотивацией" для работников реконструкции.

"Тем не менее совершенно очевидно, что главное здесь не быстрота работ, а их качество. Эта реставрация должна стать образцовой, учитывая, что представляет собой этот храм для христиан, для всех французов, всего человечества", — подчеркнул глава Минкульта Франции.

Риестр заверил, что несмотря на представленный правительством законопроект, который будет рассмотрен 10 мая Национальным собранием и предусматривает отмену целого ряда нормативных актов с тем, чтобы быстрее провести реставрацию, "никакие положения о защите национального достояния нарушены не будут".

"Будет сформировано целое сообщество историков, техников, ученых с тем, чтобы реставрация стала наилучшей из всех возможных", — добавил чиновник.

Напомним, что работающие на месте пожара в Нотр-Дам де Пари криминалисты назвали вероятной причиной возгорания здания проблемы с проводкой.


Г

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Тег Франция, пожар, Париж, реконструкция, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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