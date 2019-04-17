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Реконструкция Нотр-Дама затянется: Франции не хватает мастеров

Сегодня, 12:06

На французском рынке труда не хватает рабочих специалистов, в том числе кровельщиков, каменщиков, плотников и других

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери. Фото: AFP

Для реконструкции пострадавшего в результате пожара Собора Парижской Богоматери французским властям придется обратиться за помощью к иностранным мастерам, поскольку собственных ей может не хватить, считают журналисты.

Как пишет местное издание Le Parisien, на французском рынке труда крайне мало необходимых специалистов – кровельщиков, каменщиков, плотников, мастеров по изготовлению стекла, краснодеревщиков и специалистов по позолоте.

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И хотя точное количество человек, необходимых для таких работ, определить сложно, эти профессии являются малопривлекательными среди молодежи.

"Потребуются месяцы или даже два-три года, чтобы укрепить здание. Затем будут проводится конкурсы для привлечения компаний. Будут нанимать сотрудников с опытом восстановления исторических памятников, а такую квалификацию приобретать очень долго", – заявили по этому поводу в ассоциации ремесленников и малых строительных предприятий.

В организации отмечают, что французские предприятия и сейчас вынужден "часто приходится привлекать из-за границы" кровельщиков.

В то же время, Французская строительная федерация уже открыла около 30 учебных курсов, чтобы начать готовить соответствующих специалистов, однако

Напомним, что президент Эммануэль Макрон считает возможным восстановить пострадавший от пожара собор и призывает завершить работы по реконструкции в течение пяти лет.


Мы также писали, что сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро.

Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.

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Тег Франция, пожар, Париж, реконструкция, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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