Реконструкция Нотр-Дама затянется: Франции не хватает мастеров
На французском рынке труда не хватает рабочих специалистов, в том числе кровельщиков, каменщиков, плотников и других
Для реконструкции пострадавшего в результате пожара Собора Парижской Богоматери французским властям придется обратиться за помощью к иностранным мастерам, поскольку собственных ей может не хватить, считают журналисты.
Как пишет местное издание Le Parisien, на французском рынке труда крайне мало необходимых специалистов – кровельщиков, каменщиков, плотников, мастеров по изготовлению стекла, краснодеревщиков и специалистов по позолоте.
И хотя точное количество человек, необходимых для таких работ, определить сложно, эти профессии являются малопривлекательными среди молодежи.
"Потребуются месяцы или даже два-три года, чтобы укрепить здание. Затем будут проводится конкурсы для привлечения компаний. Будут нанимать сотрудников с опытом восстановления исторических памятников, а такую квалификацию приобретать очень долго", – заявили по этому поводу в ассоциации ремесленников и малых строительных предприятий.
В организации отмечают, что французские предприятия и сейчас вынужден "часто приходится привлекать из-за границы" кровельщиков.
В то же время, Французская строительная федерация уже открыла около 30 учебных курсов, чтобы начать готовить соответствующих специалистов, однако
Напомним, что президент Эммануэль Макрон считает возможным восстановить пострадавший от пожара собор и призывает завершить работы по реконструкции в течение пяти лет.
Мы также писали, что сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дам де Пари достигла миллиарда евро.
Реконструкция храма является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Сайт "Сегодня" продолжает следить за событиями вокруг восстановления сгоревшего памятника готической архитектуры. Подробнее о пожаре в Соборе Парижской Богоматери и последствиях случившегося вы можете узнать в статье.
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