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Решение кризиса власти в Молдове: появилась реакция ЕС

16 июня, 14:20

Еврокомиссар заверил Кишинев в том, что ЕС готов работать с правительством Майи Санду

Заседание кабинета министров Майи Санду
Заседание кабинета министров Майи Санду. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Европейский союз приветствует разрешение политического кризиса в Молдове, который завершился мирной передачей власти от Демократической партии правительству во главе с Майей Санду.

Об этом заявили в Еврокомиссии после переговоров еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан с новым молдавским премьером.

"Комиссар приветствует мирную передачу власти и те шаги премьер-министра Санду, которые она уже сделала для начала осуществления программы реформ правительства. Он также высоко оценил намерение премьер-министра продвигать срочные реформы, в том числе те, которые ранее обсуждались с ЕС", – гласит текст сообщения.

Кроме того, Хан выразил готовность ЕС работать с новым молдавским правительством.

"Власть Молдовы сразу получит помощь и поддержку ЕС, как только начнет работу на благо граждан, способствовать верховенству закона и обеспечивать плюрализм мнений в СМИ", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Напомним, политический кризис в Молдове разгорелся после того, как руководство страны не смогло в срок сформировать правительство, после чего Конституционный суд принял решение отстранить от должности президента страны Игорь Додона. Обязанности главы государства легли на плечи и.о. премьер-министра Павела Филипа, который подписал указ о проведении досрочных выборов.


Также в стране начались массовые протесты, были даже заблокированы ряд министерств, протестующие разбивали палатки перед входами в госучреждения. Людей свозили на автобусах. Читайте подробней о политическом кризисе, кто "на баррикадах" в Молдове, и какова роль России.

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Тег Еврокомиссия, Молдова, политический кризис, еврокомиссар, Санду, Йоханнес Хан

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