Резня в Париже: названо имя "чеченcкого" террориста

Исламским террористом, напавшим с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов, который в 2010 году получил гражданство Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал France 2 Info.

После того, как чеченец был ликвидирован полицией, с его трупа были немедленно сняты отпечатки пальцев, а также взят образец ДНК.

"Первые сведения о том, что нападавший, судя по всему, является чеченцем, появились достаточно быстро, однако окончательно установить это удалось только через шесть часов", – сообщил заведующий отделом уголовной хроники телеканала.

Напомним, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Позже стало известно, что Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в Париже, а преступник, устроивший резню, восхвалял Аллаха.

Полиция задержала родители молодого человека и допрашивает их.