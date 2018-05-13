Резня в Париже: названо имя "чеченcкого" террориста

Сегодня, 13:40

В 2010 году злоумышленник получил французское гражданство 

Фото: riakchr.ru
Фото: riakchr.ru

Исламским террористом, напавшим с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался 20-летний уроженец Чечни Хамзат Азимов, который в 2010 году получил гражданство Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал France 2 Info.

После того, как чеченец был ликвидирован полицией, с его трупа были немедленно сняты отпечатки пальцев, а также взят образец ДНК.

"Первые сведения о том, что нападавший, судя по всему, является чеченцем, появились достаточно быстро, однако окончательно установить это удалось только через шесть часов", – сообщил заведующий отделом уголовной хроники телеканала.

Напомним, нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Позже стало известно, что Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение в Париже, а преступник, устроивший резню, восхвалял Аллаха.

Полиция задержала родители молодого человека и допрашивает их.
Франция, террорист, теракт, Париж, резня, злоумышленник, азимов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

На месте инцидента. Фото: AFP

Напавший на супермаркет во Франции убит

23 Марта, 14:53

Французское телевидение сообщает о двух погибших и двух раненых

Евросоюз

На месте инцидента. Фото: AFP

Стрельба в супермаркете во Франции: полиция задержала двоих пособников террориста

24 Марта, 15:00

По информации СМИ, молодые люди задержаны за преступный сговор в связи с террористической акцией
Загрузка...

Евросоюз

Фото: "Сегодня"

Во Франции предотвратили теракт, готовящийся на Рождество

23 Ноября 2017, 15:42

Виновных задержали за 48 часов до открытия рождественской ярмарки

Евросоюз

Фото: AFP

"Я – террорист": во Франции водитель пытался протаранить толпу на фестивале

31 Марта, 19:40

Мужчина, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения

Евросоюз

Фото: AFP

В Бельгии террориста, убившего 130 человек, приговорили к 20 годам тюрьмы

23 Апреля, 13:14

Вместе с ним судили и одну из его соучастниц - Софиен Аяри

Евросоюз

Место происшествия. Фото: соцсети

Вблизи французского города Тулуза автомобиль въехал в группу людей

10 Ноября 2017, 19:52

В результате наезда автомобиля пострадали трое китайских студентов, двое из них получили тяжелые травмы
Загрузка...