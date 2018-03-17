Россия придет и за вами: украинцы в Лондоне провели яркое шоу, опубликованы фото

В Лондоне украинцы и друзья Украины в Европе выступили с требованием ужесточения санкций на агрессивные действия Кремля, среди которых и применение химического оружия в Британии.

Как сообщили в Facebook-сообществе London Euromaidan, свое выступление активисты назвали "Кровавые российские деньги – убивают!".

Акция прошла на Даунинг-стрит, где расположено здание британского Министерства иностранных дел.

"Не демонстрируя серьезной реакции в ответ, Великобритания поощряет дальнейшие российские преступления. Безнаказанное зло распространяется! Кровавые российские деньги – убивают!" – говорится в обращении участников митинга к британскому правительству.

При этом, по мнению активистов, адекватным ответом Кремлю могла бы стать заморозка банковских счетов и активов российских олигархов в Британии; включение в санкционный список россиян, которые нарушают права человека, в частности тех, кто был причастен к похищению и лишению свободы украинских политзаключенных; бойкот Чемпионат мира по футболу в 2018 году; расширение военной помощи Украине; жесткие экономические санкции против РФ.



























Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Фото: Facebook London Euromaidan

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В свою очередь, в Москве поведали о своей непричастности к инциденту и обвинили во всем Британию.