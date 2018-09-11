В Кремле советуют Сербии поступить с Косово так, как РФ поступила с Крымом

Российский посол заявил, что ситуация в непризнанной республике аналогична ситуации на оккупированном полуострове

Сербии стоит аннексировать Косово также, как Россия аннексировала Крым, считает посол РФ в этой стране Александр Чепурин, объясняя это тем, что ситуация в Косово аналогична ситуации на полуострове, пишет "Европейская правда", ссылаясь на РТС.

Чепурин отметил, что сербы компактно живут в северных районах Косово и Метохии – Косовской Митровице, Зубин Потоке, Лепосавиче и Звечане, где, по его словам "практически не применяется" косовская власть.

При этом непризнанная республика существует сама по себе будучи отделенной от Сербии квазикордоном.

Российский посол напомнил о том, что Москва не признает Косово, и о 1244 резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой Косово является частью Сербии.

Также Чепурин призвал Запад обойтись без "наглого давления" на Сербию в вопросе переговоров с Косово в вопросе определения статуса уровня автономии края, а также он обещал, что Россия поможет сторонам найти компромисс и решение этой дилеммы.

"Инициатива и определения положения вещей принадлежит Сербии, а роль России у возможной помощи по просьбе сербской стороны, но важно напомнить, что все больше стран пока думают об отзыве признания Косово", – добавил Чепурин.

Дипломат приветствовал военный – решение страны не вступать в Североатлантический альянс – и политический – отказ накладывать санкции на РФ – нейтралитет Сербии.

Напомним, что ранее премьер-министр Косово допустил новую интервенцию НАТО в случае корректировки границ между непризнанной республикой и Сербией.

Кроме того, ранее госсекретарь Венгрии по делам ЕС Саболч Такач выразил готовность своей страны поддержать обмен территориями между Сербией и Косово.

Также мы сообщали о том, что Сербия может вступить в Евросоюз до 2025 года.