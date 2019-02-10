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Россия стоит на пороге: США призвали Германию увеличить расходы на оборону

Сегодня, 11:45

Американский посол призвал Германию расходовать на оборону 2% от ВВП

Фото: Pixabay
Россия стоит на пороге: США призвали Германию увеличить расходы на оборону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/806/8c1/5c48068c12f4c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/806/8c1/5c48068c12f4c.png Евросоюз Американский посол призвал Германию расходовать на оборону 2% от ВВП

Планируемое Германией повышение расходов на оборону на полтора процента является недостаточным и эту цифру требуется увеличить до двух процентов. Об этом заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл.

"Не время для ослабления или разрушения НАТО. Россия стоит на пороге, и Альянс необходимо укрепить", – сказал он.

Ранее немецкий представитель при НАТО Ханс-Дитер Лукас передал генеральному секретарю Альянса Йенсу Столтенбергу документ, в котором Берлин обязуется повысить расходы на оборонный комплекс.

В свою очередь, Гренелл напомнил, что "НАТО требует 2% процентов до 2024 года", добавив, что Германия "по-прежнему не предоставила убедительного плана" по повышению расходов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогли заставить своих союзников по НАТО увеличить расходы на оборону, что способствует более справедливому распределению финансового бремени в этом военно-политическом блоке. Также Трамп подчеркнул, что Вашингтон сосредоточил усилия на создании современной системы противоракетной обороны.

Также мы писали о том, что Россия анонсировала разработку сверхновых ракет, которые будут неуязвимыми для систем противоракетной обороны НАТО.

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Тег Россия, Германия, США, НАТО, расходы на оборону

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Источник:

Интерфакс-Украина

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