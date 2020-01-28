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Россиянам в Греции дали по 400 лет тюрьмы: что они сделали

28 января, 04:38

Судья посчитал такой приговор законным, чтобы наказать преступников

/ Фото: Pixabay

Греческий суд приговорил почти к четырем сотням лет лишения свободы и огромному штрафу двух иностранных граждан, которые перевозили нелегальных мигрантов.

Судебный процесс прошел 27 января в греческом городе Каламата, где в июне прошлого года задержали россиян Платона Давыдова и Антона Каррамова, которые перевозили мигрантов из Турции в Италию.

Как сообщили в посольстве РФ, апелляционный суд признал их виновными к перевозке нелегалов и приговорил к 395 годам тюрьмы и штрафу в 6 млн евро.

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Стоит отметить, что греческое законодательство приравнивает перевозку нелегалов к работорговле и за одного мигранта перевозчики приговариваются к 15 годам лишения свободы, а за каждого последующего – к 7,5 годам, поэтому часто сроки заключения за это правонарушение составляют десятки и даже сотни лет.

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Фото: rotoinfo.ru

Напомним, что по аналогичным обвинениям в греческих тюрьмах находится немало и наших соотечественников. Еще год назад за незаконную деятельностью, в том числе перевозку нелегалов и контрабанду, в Греции отбывали наказание 186 украинских граждан.

Также нельзя забывать об украинцах и в других странах. Например, за решеткой в Ливии уже третий год находятся 18 украинских моряков, которых обвинили в контрабанде нефтепродуктов.

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Греция россияне нелегалы нелегальные мигранты

Источник: ТАСС

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