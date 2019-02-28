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В МИД рассказали, скольких украинских моряков арестовали в Греции и Италии

Сегодня, 13:38

В последнее время участилось количество случаев, когда наших моряков используют преступные группировки

МИД Украины. Фото: mfa.gov.ua
МИД Украины. Фото: mfa.gov.ua.
В МИД рассказали, скольких украинских моряков арестовали в Греции и Италии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7c7/e4d/5c77c7e4d3776.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7c7/e4d/5c77c7e4d3776.jpg Украина В последнее время участилось количество случаев, когда наших моряков используют преступные группировки

В Италии были задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции – 186 моряков. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"К сожалению, в последнее время участилось количество случаев, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют преступные группировки для перевозки нелегалов, контрабанды и т.д. Количество наших моряков, которые задержаны, арестованы или уже получили свои приговоры, высоко: более 150 лиц – в Италии, 186 – в Греции", - рассказал он журналистам в четверг в Киеве.

Погорельцев отметил, что в 2018 году 64 моряка были освобождены и возвращены домой.

Он добавил, что на базе профсоюза работников морского транспорта Украины в Одессе, Измаиле и Херсоне были открыты информационные офисы помощи морякам.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина намерена помочь украинским морякам, которые были осуждены в Греции за перевозку нелегальных мигрантов.

Также сообщалось, что семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации.

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Тег Греция, Италия, моряки, МИД Украины

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