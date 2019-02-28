В МИД рассказали, скольких украинских моряков арестовали в Греции и Италии
В последнее время участилось количество случаев, когда наших моряков используют преступные группировки
В Италии были задержаны, арестованы или уже получили приговоры за незаконную деятельность более 150 украинских моряков, в Греции – 186 моряков. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
"К сожалению, в последнее время участилось количество случаев, когда наши моряки попадают в пиратский плен, когда наших моряков используют преступные группировки для перевозки нелегалов, контрабанды и т.д. Количество наших моряков, которые задержаны, арестованы или уже получили свои приговоры, высоко: более 150 лиц – в Италии, 186 – в Греции", - рассказал он журналистам в четверг в Киеве.
Погорельцев отметил, что в 2018 году 64 моряка были освобождены и возвращены домой.
Он добавил, что на базе профсоюза работников морского транспорта Украины в Одессе, Измаиле и Херсоне были открыты информационные офисы помощи морякам.
Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина намерена помочь украинским морякам, которые были осуждены в Греции за перевозку нелегальных мигрантов.
Также сообщалось, что семьи моряков, погибших у берегов Турции, не могут добиться от страховщиков полной компенсации.
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