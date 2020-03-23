Россиянка решила переждать коронавирус в землянке (видео)

Женщина и ее любовник-перуанец ушли в горы в Испании

Переждать пандемию коронавируса в землянке решила россиянка с любимым. Тридцатидвухлетняя женщина и ее партнер сорокадвухлетний перуанец жили в Мадриде. Чтобы скрыться от эпидемии, отправились в горы. Но не запаслись теплой одеждой и продуктами. И уже через несколько дней мужчина позвонил спасателям. Влюбленных нашли замерзшими и голодными в укрытии из ветвей.

Испания в настоящее время входит в пятерку наиболее пораженных коронавирусом стран. Больных там уже больше 28 тысяч, почти и больше двух тысяч летальных случаев.

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Переждать пандемию в землянке решила россиянка с любимым. 32-летняя женщина и ее партнер 42-летний перуанец жили в Мадриде. Чтобы скрыться от эпидемии, отправились в горы, но не запаслись теплой одеждой и продуктами. Уже через несколько дней мужчина позвонил спасателям.

Также сегодня сообщалось о том, что в Испании установили новый рекорд погибших от коронавируса. Совокупное количество жертв эпидемии COVID-19 на Пиренеях достигло 2182 человека. За прошедшие 24 часа в этой стране от COVID-19 скончались 462 человека.

Напомним, ранее в Украине разразился скандал – в то время, как в разгар эпидемии жители страны не могут найти в аптеках ни одной защитной маски, партию таких медсредств обнаружили в Испании.

Также ранее в элитной мадридской школе, где учатся дети испанского короля – 14-летняя наследница престола принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София, зафиксировали один случай заражения коронавирусом.

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