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Российская ракета или беспилотник: возле столицы Кипра прогремел взрыв

1 июля, 11:38

Инцидент мог быть случайностью, а его причиной – военные действия на Ближнем Востоке

Фото: twitter.com/sefakarahasan
Фото: twitter.com/sefakarahasan.

На севере Кипра – на его турецкой части – прогремел взрыв. Инцидент произошел рано утром севернее кипрской столицы Никосии 1 июля, спустя две недели после того, как Россия лишилась в Сирии своего беспилотника "Орлан-10".

На данный момент власти непризнанной Турецкой республики Северного Кипра не могут с точностью сказать, что стало причиной взрыва, но как утверждает ее лидер Мустафа Акынджи, это был снаряд батареи ЗРК российского производства С-200, которая отклонилась от курса.

Фото: facebook.com/GeopoliticalCyprus

В то же время, турецкое издание Hurriyet пишет, что взорвавшимся объектом был беспилотный летательный аппарат российского производства.

Местные власти допускают, что причиной инцидента стали военные действия на Ближнем Востоке.

В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, в начале прошлого месяца по сирийской военной базе T-4 в провинции Хомс были выпущены несколько ракет - часть из них перехватить не удалось, и они взорвались на территории авиабазы. В итоге был уничтожен склад боеприпасов, а ещё несколько объектов на территории базы получили повреждения.

Ранее мы также писали, что о теракте на северо-западе Сирии, где в городе Аазаз взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли не менее 13 человек.


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Тег Кипр, Сирия, взрыв, ракета, беспилотник, ближний восток

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Источник:

ТАСС

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