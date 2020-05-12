Российский дипломат ввез в Чехию яд, чтобы отравить мэра Праги – СМИ

Высокопоставленный российский дипломат участвовал в операции, целью которой было отравление мэра, а также руководителя одного из районов Праги из-за демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

По данным источников в чешской Службе безопасности, местный телеканал CT1 и издание Seznam сообщают, что и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии (а на самом деле – сотрудник одной из российских спецслужб) Андрей Кончаков ввез в страну яд рицин – вещество хранили в посольстве РФ.

По их информации, Кончаков прибыл в Чехию по дипломатическому паспорту РФ. В пражском аэропорту Вацлава Гавела его ожидала машина российского посольства, на которой его отвезли в здание дипмиссии.

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Как утверждают источники издания, он ехал с портфелем, где хранился смертельный яд рицин. Данное вещество было создано в СССР в предвоенный период, и одного миллиграмма этого токсина достаточно для убийства взрослого человека.

При этом чешским силовикам было известно, как о приезде российского агента, так и о том, что он может представлять риск.

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В прошлом месяце глава 6-го района Праги Ондржей Колар, который и распорядился демонтировать памятник Коневу, а также мэр Праги Зденек Гржиб, по приказу которого площадь перед российским посольством дали имя убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, заявили о том, что Россия отправила спецагента их убить.

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Впрочем после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании вряд ли кто-то удивится попытке отравить Колара и Гржиба.

Напомним в 2018 году чешская контрразведка BIS доложила об активизации в стране российских спецслужб. Она заявила, что спецслужбы РФ пытаются посредством подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения.

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