Россию хотят вернуть в ПАСЕ: Меркель четко ответила сателлитам Кремля
Чтобы вернуться в Парламентскую ассамблею, РФ придется выполнить все поставленные перед ней условия
Немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что России следует восстановить все права в Парламентской ассамблее Совета Европы, где ее лишили голоса после аннексии Крыма, но для этого Кремль должен выполнить некоторые условия.
"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса. Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", – заявила она во время визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского.
Как отметила Меркель, для того, чтобы "Россия нашла путь в ПАСЕ" сейчас прилагаются усилия.
"Но это не может быть любой ценой. Для этого должны быть выполнены определенные условия. Как дело будет обстоять дальше, посмотрим", — добавила канцлер.
Напомним, что в апреле украинская делегация не дала сателлитам Москвы в Парламентской ассамблее упростить отмену санкций и вернуть российскую делегацию в Ассамблею.
Кроме того, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко рассказал сайту "Сегодня" о том, как Украина может отстоять свои интересы в ПАСЕ.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Россию хотят вернуть в ПАСЕ: Меркель четко ответила сателлитам Кремля". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Возвращение России в ПАСЕ приведет к масштабному кризису в Евросоюзе – Арьев
По словам Владимира Арьева, нельзя идти на уступки РФ и принимать ее шантаж
Россия придумала, как вернуться в ПАСЕ: Береза раскрыл план Кремля
Помешать РФ могут только украинская делегация и отсутствие у лоббистов Кремля поддержки большинства в ПАСЕ
"Зрада отменяется": в ПАСЕ меняют документ, который может вернуть Россию в Ассамблею
ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу о снятии санкций
Ляшко обвинил ПАСЕ в потакании России
Украинский нардеп считает, что евродепутаты продали все на свете, чтобы вернуть Россию обратно в ПАСЕ