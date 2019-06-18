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Россию хотят вернуть в ПАСЕ: Меркель четко ответила сателлитам Кремля

18 июня, 16:29

Чтобы вернуться в Парламентскую ассамблею, РФ придется выполнить все поставленные перед ней условия

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что России следует восстановить все права в Парламентской ассамблее Совета Европы, где ее лишили голоса после аннексии Крыма, но для этого Кремль должен выполнить некоторые условия.

"Что касается возвращения России, то мы предприняли различные попытки, и мы еще не в конце процесса. Здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины, с другой, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблемы", – заявила она во время визита в Берлин украинского президента Владимира Зеленского.

Как отметила Меркель, для того, чтобы "Россия нашла путь в ПАСЕ" сейчас прилагаются усилия.

"Но это не может быть любой ценой. Для этого должны быть выполнены определенные условия. Как дело будет обстоять дальше, посмотрим", — добавила канцлер.

Напомним, что в апреле украинская делегация не дала сателлитам Москвы в Парламентской ассамблее упростить отмену санкций и вернуть российскую делегацию в Ассамблею.

Кроме того, эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко рассказал сайту "Сегодня" о том, как Украина может отстоять свои интересы в ПАСЕ.

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Тег Россия, Германия, Меркель, парламентская ассамблея, санкции против России , ПАСЕ

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Источник:

ТАСС

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