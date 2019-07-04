Россию вернули в ПАСЕ: британский политик рассказал о мотивах Германии и Франции

По мнению Гейла, решение ряда европейских стран, включая Германию и Францию, вернуть российскую делегацию в ПАСЕ никак не связано с правами человека

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Украине не стоит выходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения российской делегации. Такое мнение высказал глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл.

"Думаю, это было бы большой ошибкой – исключать себя или быть исключенными. По моему мнению, если вы терпите поражение, то это не значит, что вам конец. Но если вы опускаете руки, тогда это конец. Нам нужно оставаться и бороться за то, во что мы верим, – за права человека. Расследование о (крушении на Донбассе малайзийского самолета рейса) MH17, отравление (бывшего российского разведчика Сергея) Скрипаля – нам надо и дальше поднимать эти вопросы. И если и есть какая-то польза от пребывания там РФ (а я не вижу большой пользы) – то она в том, что будут их представители, которым можно задавать вопросы", – сказал он.

По мнению Гейла, решение ряда европейских стран, включая Германию и Францию, вернуть российскую делегацию в ПАСЕ никак не связано с правами человека.

"Считаю, что делегации некоторых стран (вы упомянули Германию и Францию) голосовали за свои национальные интересы. В случае Германии – за газопровод "Северный поток – 2". В случае партии (президента Франции Эммануэля) Макрона – это интересы снятия санкций, чтобы вновь продавать товары России. Это, наверное, самые большие факторы. У этого нет ничего общего с правами человека и с условиями, в которых проживают люди в России, или с идеей, что у них не будет доступа к Евросуду по правам человека. Это бред, потому что фактически у них уже нет к нему доступа", – заявил британский политик.

По словам Роджера Гейла, особое беспокойство вызывает тот факт, что сразу же после голосования в ПАСЕ председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий сказал российскому телевидению, что это был первый шаг к международному признанию Крыма частью России.

"Это полностью противоречит резолюциям, принятым Советом Европы", – отметил Гейл.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Позже Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамлеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.

Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что решение о возвращении России в ПАСЕ ЕС принял давно, а узнал он об этом во время своей зарубежной поездки в Париж и Берлин.

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