Сделать стартовой
26,04
29,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Россию вернули в ПАСЕ: британский политик рассказал о мотивах Германии и Франции

4 июля, 10:44

По мнению Гейла, решение ряда европейских стран, включая Германию и Францию, вернуть российскую делегацию в ПАСЕ никак не связано с правами человека

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Украине не стоит выходить из Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за возвращения российской делегации. Такое мнение высказал глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл.

"Думаю, это было бы большой ошибкой – исключать себя или быть исключенными. По моему мнению, если вы терпите поражение, то это не значит, что вам конец. Но если вы опускаете руки, тогда это конец. Нам нужно оставаться и бороться за то, во что мы верим, – за права человека. Расследование о (крушении на Донбассе малайзийского самолета рейса) MH17, отравление (бывшего российского разведчика Сергея) Скрипаля – нам надо и дальше поднимать эти вопросы. И если и есть какая-то польза от пребывания там РФ (а я не вижу большой пользы) – то она в том, что будут их представители, которым можно задавать вопросы", – сказал он.

По мнению Гейла, решение ряда европейских стран, включая Германию и Францию, вернуть российскую делегацию в ПАСЕ никак не связано с правами человека.

"Считаю, что делегации некоторых стран (вы упомянули Германию и Францию) голосовали за свои национальные интересы. В случае Германии – за газопровод "Северный поток – 2". В случае партии (президента Франции Эммануэля) Макрона – это интересы снятия санкций, чтобы вновь продавать товары России. Это, наверное, самые большие факторы. У этого нет ничего общего с правами человека и с условиями, в которых проживают люди в России, или с идеей, что у них не будет доступа к Евросуду по правам человека. Это бред, потому что фактически у них уже нет к нему доступа", – заявил британский политик.

По словам Роджера Гейла, особое беспокойство вызывает тот факт, что сразу же после голосования в ПАСЕ председатель комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий сказал российскому телевидению, что это был первый шаг к международному признанию Крыма частью России.

"Это полностью противоречит резолюциям, принятым Советом Европы", – отметил Гейл.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. Позже Украина оспорила полномочия россиян и комитета Ассамлеи подготовили новый доклад. Однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Ранее президент Владимир Зеленский признал, что решение о возвращении России в ПАСЕ ЕС принял давно, а узнал он об этом во время своей зарубежной поездки в Париж и Берлин. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Украина, ПАСЕ

Вы сейчас просматриваете новость " Россию вернули в ПАСЕ: британский политик рассказал о мотивах Германии и Франции". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Голос Америки

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Конгрессе США призывают поддержать резолюцию по осуждению возврата России в ПАСЕ

Сегодня, 03:45

США выражают обеспокоенность решением ПАСЕ, которое не предусматривает наказание за преступления России

ПАСЕ следовало провести консультации с Украиной относительно наблюдения за выборами – Зеленко

Вчера, 21:59

На сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от ПАСЕ относительно регистрации наблюдателей

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

"Основной инстинкт": страсть, которая убивает

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Как оформить душевую зону в ванной: 9 интересных вариантов

Скоро у России отберут главное золото Сочи-2014

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Вчера, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

Вчера, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Разведение войск в Станице Луганской: эксперты объяснили – "зрада" или "перемога"

2 июля, 07:00

Стоит ли опасаться наступления боевиков у Станицы Луганской

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь