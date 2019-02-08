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Румыния признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сегодня, 15:07

Румыния в настоящее время осуществляет председательство в Совете ЕС

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP
Румыния признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/5e3/6ac/5c55e36ac9850.jpg Евросоюз Румыния в настоящее время осуществляет председательство в Совете ЕС

Румыния признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики. Об этом сообщила в пятницу администрация румынского лидера Клауса Йоханниса.

Президент Румынии "принял решение признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", указывается в документе. В администрации подчеркнули, что решение было принято "в контексте, в котором большинство государств – членов ЕС и ряд союзников и важных партнеров Румынии в евроатлантическом пространстве признали легитимность временного президента Хуана Гуайдо".

"Президент Клаус Йоханнис считает, что особенно в контексте, когда Румыния осуществляет председательство в Совете ЕС и, учитывая возросшую динамику международного развития, страна должна иметь во внешнеполитических вопросах быструю, хорошо обоснованную и твердую реакцией, в соответствии с главными приоритетами внешней политики", – указывается в документе.

Президентская администрация отметила, что в пятницу получила меморандум МИД "Позиция Румынии относительно ситуации в Венесуэле", одобренный премьер-министром. Этот документ, включавший предложение признать Хуана Гуайдо временным президентом, был немедленно одобрен президентом.

Как сообщалось, большая часть стран ЕС приняли решение по признанию Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Запад отмечает, что серьезно рассчитывает на временного главу государства по разрешению кризиса.

Также группа Лимы выступила в поддержку временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и призывает обеспечить свободный доступ гуманитарной помощи в страну.

Напомним, Соединенные Штаты призвали страны Южной Америки оказать помощь протестующим в Венесуэле.

В свою очередь, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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Тег Венесуэла, Румыния, Гуайдо

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Источник:

ТАСС

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