Считали обычным гриппом: коронавирус в Европе появился задолго до "официальной" пандемии

Первый случай заражения коронавирусом в Европе был на год раньше, чем принято считать

Если подтвердится то, что опубликовали испанские ученые о появлении коронавируса в Европе, то историю пандемии Covid-19 придется полностью переписать. Ведь если ранее предполагалось, что первые случаи заражения вирусом появились в ноябре 2019 года в Ухане, до того, как общественность узнала о новом инфекционном заболевании в конце 2019 – начале 2020 года, то сегодня группа ученых во главе с известным испанским вирусологом Альбертом Бошем из Университета Барселоны утверждает, что следы Sars-CoV-2 были обнаружены в сточных водах Барселоны в марте 2019 года. Об этом сообщает издание Der Standard.

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Бош и его коллеги анализируют образцы двух крупных очистных сооружений в Барселоне каждую неделю. Количество обнаруженных вирусов перекликается с изменением числа инфекций COVID-19 среди населения. Исследователи также проанализировали несколько образцов замороженных сточных вод, взятых в январе 2018 и декабре 2019. Оказалось, что в марте, а не в декабре 2019 года, генетические следы Sars-CoV-2 были в сточных водах Барселоны. Но научный мир ждет, когда будут повторные тесты и результаты опубликует авторитетное печатное издание, а не только в Интернете.

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Но, по словам авторов материала, исследования подтвердили, что в образце от 12 марта 2019 года имеются четко идентифицированные генетические следы Sars-CoV-2. Это вызывает некоторые вопросы, например, почему вирус появился так рано в Барселоне. Бош объясняет это тем, что в город приезжает много туристов, а также людей, которые путешествуют в профессиональных целях.

"Вирус может быть обнаружен и в более старых образцах сточных вод из других похожих городов-миллионников. В любом случае, исследователь приходит к выводу, что в некоторых случаях COVID-19 существовал намного раньше, чем ожидалось. Просто более ранние случаи заражения считались обыкновенным гриппом", – цитирует издание слова Боша.

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Тем не менее, другие ученые уверены, что это открытие Боша – некая статистическая случайность и необходимы тщательные анализи и исследования из других городов-миллионников в Европе.

Напомним, что Китай успешно протестировал на людях вакцину от коронавируса. Одну из разработок уже начали применять в вооруженных силах КНР. Впрочем, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил: нет никакой гарантии, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. Тем не менее ВОЗ уже знает, кто получит первые вакцины, в случае если они будут разработаны:

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