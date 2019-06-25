"Шаг вперед": В комитете по регламенту ПАСЕ прокомментировали решение о России

Член комитета заявила, что история покажет, правильное это решение или же нет

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в Ассамблею – это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации, заявила член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер.

"Это шаг вперёд – к выходу из тупика, в котором находилась ПАСЕ", – сказала она журналистам в ночь на вторник.

По мнению де Суттер, доклад которой лёг в основу решения ПАСЕ, "история покажет, правильное это решение или же нет. Некоторые люди считают шаг неправильным, но две трети членов ПАСЕ сегодня посчитали, что эта инициатива – правильная".

Она напомнила, что решению предшествовали оживлённые многочасовые дебаты и заверила, что понимает чувства тех, кто выступал против возвращения России. "Было много эмоций, и это нормально, так как члены ПАСЕ представляют свои страны, своих граждан", – отметила де Суттер, добавив, что "многие члены ассамблеи считали, что России нельзя доверять как члену ПАСЕ".

По её словам, принятое решение показывает то, что в Совете Европы "должны думать о будущем, о том, в каких ситуациях могут оказаться другие страны, а не только Россия".

Напомним, что веденные ранее санкции против делегации РФ снимаются.

Члены постоянной делегации Верховной Рады Украины пытались внести правки в проект резолюции, но они не нашли поддержки. Всего рассматривалось 220 правок, которые в подавляющем большинстве были отклонены. Отдельные поправки были отозваны их авторами. Рассмотрение поправок длилось около четырех часов.

Во время рассмотрения правок звучали предложения перенести голосование на следующий день, поскольку заседание затянулось за полночь, и по факту уже наступил следующий день. Однако президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье настаивала на продолжении заседания.

Кроме того, украинские парламентарии предлагали отложить на шесть месяцев воплощения положений этой резолюции, но это предложение не нашло поддержки.

Также перед голосованием состоялись дебаты по проекту резолюции. Представители украинской делегации отмечали, что со времени аннексии Крыма в Ассамблее было принято 7 резолюций с конкретными требованиями к России о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, но Россия ни одно требование не выполнила. Эти аргументы не были приняты во внимание большинством членов Ассамблеи.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Кроме того, о том, почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым".

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