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Шенгенская виза подорожала: Евросоюз меняет правила

2 февраля, 15:00

Украинцев, которые могут посещать шенген по безвизу, перемены не коснутся

/ Фото: Pixabay

В странах Шенгенского соглашения, куда украинцам скоро будет попасть еще проще, вступили в силу согласованные в июне прошлого года новые правила подачи документов для получения краткосрочной визы.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, заявки на шенгенские визы можно будет подать не три месяца, как раньше, а за полгода. К тому же, это можно будет сделать в стране проживания заявителя и в электронном виде.

Но в случае необходимости получить отпечатки пальцев заявителя (то есть, каждые 59 месяцев), ему придется обращаться в консульство или визовое бюро лично.

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Также упростились условия получения многократных виз: для иностранцев, которые не нарушали правила въезда в шенген, срок действия таких виз будет постепенно увеличиваться с одного года до пяти лет.

Кроме того, на фоне инфляции впервые за 14 лет вырос визовый сбор – с 60 до 80 евро. Однако для граждан стран, которые подписали с ЕС соглашение об упрощенной выдаче виз, сбор и останется на уровне 35 евро.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Данные правила коснутся 105 стран, жителям которых необходимы визы для посещения шенгенской зоны, в которую входят 22 страны Евросоюза и четыре ассоциированных с ним государства: Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, что украинцам визы в шенген не нужны – их отменили с 11 мая 2017. Как уже сообщалось, за первые два года безвизом воспользовались почти три миллиона граждан Украины.

Однако с 2021 года поменяются правила и для безвизового посещения ЕС. Подробнее об этом в материале "Безвиз не бесплатно: как и почему Евросоюз меняет правила въезда".

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ЕС шенген шенгенская зона

Источник: Сегодня

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