Шпионы привезли в Британию "лошадиную" дозу "Новичка" – СМИ

Сегодня, 16:06

Яда, который применили против Скрипалей в Солсбери, хватило бы на 4 тыс. человек

Фото: AFP
Фото: AFP

Нервнопаралитического вещества "Новичок", которым отравили российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, хватило бы, чтобы убить 4 тыс. человек.

Ссылаясь на свой источник в сфере безопасности, издание The Times пишет, что против Скрипалей применили 100% "Новичок", который в 5-8 раз токсичнее боевых отравляющих газов, которые производились в Великобритании в середине прошлого века.

А российские агенты Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в причастности к отравлению, привезли в Соединенное Королевство количество "Новичка" достаточное, чтобы спровоцировать "значительную потерю жизней".

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 Напомним, что ранее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Петров и Боширов являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что британка Дон Стерджес скончалась в Эймсбери от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Стоит также добавить, что западные союзники Британии выразили солидарность с Соединенным Королевством в связи с результатами расследования "дела Скрипалей".
новичок
Источник:

Times

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