Шпионы привезли в Британию "лошадиную" дозу "Новичка" – СМИ

Яда, который применили против Скрипалей в Солсбери, хватило бы на 4 тыс. человек

Нервнопаралитического вещества "Новичок", которым отравили российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, хватило бы, чтобы убить 4 тыс. человек.

Ссылаясь на свой источник в сфере безопасности, издание The Times пишет, что против Скрипалей применили 100% "Новичок", который в 5-8 раз токсичнее боевых отравляющих газов, которые производились в Великобритании в середине прошлого века.

А российские агенты Александр Петров и Руслан Боширов, которых обвиняют в причастности к отравлению, привезли в Соединенное Королевство количество "Новичка" достаточное, чтобы спровоцировать "значительную потерю жизней".

Напомним, что ранее премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Петров и Боширов являются офицерами ГРУ – военной разведки РФ.